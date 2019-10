Le 23 azzurre convocate per gare Georgia e Malta

Hockey prato femminile - le convocate dell’Italia per le amichevoli in Inghilterra. Le 20 azzurre chiamate da Roberto Carta : Nuove amichevoli in vista per la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile, che sarà impegnata dal 24 al 28 ottobre in Inghilterra, a Bisham, dove il venerdì 25 alle ore 15.00 italiane e sabato 26 alle ore 13.30 italiane affronterà la Gran Bretagna in due incontri amichevoli. Le britanniche sono le campionesse olimpiche in carica e per l’occasione il CT Roberto Carta ha chiamato 20 atlete, che saranno poi ridotte a 18 in vista dello ...

Boxe femminile - training camp per l’Italia ad Assisi : tutte le azzurre convocate. Ci sono Testa - Mesiano e Carini : Dal 20 al 30 ottobre si terrà un collegiale al CNP di Santa Maria degli Angeli ad Assisi (in provincia di Perugia), training camp per la Nazionale Italiana di Boxe femminile. Saranno presenti 12 azzurre che si inizieranno a preparare in vista della prossima stagione, il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è l’obiettivo dichiarato di tutte le nostre pugili. Spiccano la stella Irma Testa e le atlete reduci dai Mondiali tra ...

Sci alpino - Italia in Austria per avvicinarsi all’esordio di Soelden : le azzurre convocate - ci sono Goggia e Brignone : Sta per incominciare la stagione degli sport invernali e l’Italia si sta preparando per farsi trovare pronta all’appuntamento. Gianluca Rulfi, direttore tecnico della Nazionale Italiana di sci alpino, ha convocato dieci atlete per un raduno di quattro giorni in Austria: le azzurre saranno a Hintertux da 14 al 16 ottobre e poi a Soelden il 17-18 ottobre, proprio in questa località andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo ...

Calcio femminile - qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia per Malta e Bosnia. Milena Bertolini chiama 23 azzurre : Prosegue il cammino dell’Italia del Calcio femminile nelle qualificazioni agli Europei del 2021: le azzurre, dopo le prime due vittorie in trasferta, giocheranno venerdì 4 ottobre allo Stadio “Centenary”, alle ore 17.30, a Ta’Qali contro Malta e martedì 8 allo Stadio “Renzo Barbera” alle ore 17.30, a Palermo contro la Bosnia Erzegovina. Il CT della Nazionale, Milena Bertolini, ha chiamato per il doppio impegno 23 ...