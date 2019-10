Le 1000 vite di Bud Spencer uno speciale su History a 90 anni dalla nascita

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 29 ottobre 2019) Budsuunoa 90Ledi BudsuNon solo fagioli e cazzotti, Budall’anagrafe Carlo Pedersoli era molto, tanto di più. In pochi ne conoscono a fondo la personalità poliedrica, un’icona del grande e piccolo schermo, amata da generazioni di spettatori, italiani e stranieri. Campione di nuoto e pallanuoto, Carlo Pedersoli si sposta poi nel mondo del cinema diventando Budche tutti conosciamo. Alberto Sordi e Mario Monicelli sono stati i primi a dargli fiducia poi con Terence Hill è diventato uno degli attori italiani più amati degli ultimi cinquant’. A novant’dell’attore,(in esclusiva su Sky al canale 407) propone loLedi Bud, in onda in anteprima assoluta martedì 29 ottobre alle 22.40: il documentario ricostruisce la sua incredibile ...

MgraziaT : RT @openarms_it: Oggi è il 28 di ottobre. 4 anni fa, il naufragio più drammatico della storia Egeo #Lesbos. 100 annegati quel giorno davant… - NuvolaR38158744 : RT @openarms_it: Oggi è il 28 di ottobre. 4 anni fa, il naufragio più drammatico della storia Egeo #Lesbos. 100 annegati quel giorno davant… - InspiegabileB : RT @openarms_it: Oggi è il 28 di ottobre. 4 anni fa, il naufragio più drammatico della storia Egeo #Lesbos. 100 annegati quel giorno davant… -