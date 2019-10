Le 10 persone più ricche d’Italia | nella nuova classifica di Forbes anche una donna

Le 39 persone trovate morte in un camion erano intrappolate nel container refrigerato da più di 10 ore : È probabile che le 39 persone di nazionalità cinese che mercoledì sono state trovate morte nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra, fossero intrappolate nel container, a -25°C, da almeno 10 ore. Lo hanno detto il

Cile - a Santiago la più grande marcia dall’inizio delle proteste : decine di migliaia di persone in piazza per due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall’inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto della metro. Questa manifestazione è stata indetta da una ventina di organizzazioni ...

Mercoledì 5 persone sono state uccise in Kashmir - il numero più alto da quando l’India gli ha revocato l’autonomia : Mercoledì cinque persone sono state uccise in Kashmir: è stata la giornata con il numero più alto di morti da quando, il 5 agosto scorso, l’India aveva revocato lo “status speciale” garantito al Kashmir dagli anni Cinquanta. Le persone uccise

Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

In Italia - oltre 5 milioni di persone obese - l’esperto : “Meno web e cellulari e più sport” : L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica sia perché è un importante fattore di rischio per diverse malattie croniche, quali diabete tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori, sia per la sua prevalenza in costante aumento, non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito. In Italia, secondo la prima edizione dell’Italian Obesity Barometer Report, realizzata in collaborazione con ...

Italia 5 Stelle - Casaleggio : «Assenti sbagliano». Di Maio : «Gestione più collegiale con 70 - 80 persone» : «Sembra l’altro giorno che iniziavano i primi meet up, oggi a Napoli festeggiamo i primi dieci anni del Movimento», ricorda il figlio del fondatore, insieme a Beppe Grillo, del M5S

Tumore del rene : i sintomi più evidenti e le persone a rischio - “non sottovalutare l’ipertensione” : Nel 2019 in Italia il numero di casi attesi di Tumore del rene è in totale 12.600. Il 71% di questi pazienti risulta vivo a cinque anni dalla diagnosi e può essere considerato guarito. Un risultato importante e di 10 punti percentuali sopra la media registrata nell’intero Continente Europeo (61%). Merito delle nuove terapie, sempre più precise e mirate, mentre risultano ancora poche le diagnosi precoci. È quanto sottolineano gli specialisti ...

Sempre più persone scelgono di non volare : benvenuti nell’era del “flight shame” : (foto: Joe McNally/Getty Images) C’è un motivo se Greta Thunberg è arrivata a New York in barca a vela. Quando la giovane attivista svedese si è dovuta recare negli Stati Uniti per parlare all’Assemblea delle Nazioni Unite, ha approfittato dell’occasione per evitare un facile e veloce volo intercontinentale. Al contrario, ha fatto quello che molti di noi non possono permettersi di fare (in termini soprattutto temporali): ha preso il largo in ...

Più di 100 persone sono state arrestate a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion : Più di 100 persone sono state arrestate oggi a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion. La polizia di Londra ha detto che alle 11.30 di questa mattina erano già state arrestate 135 persone, che

Più di 100 persone sono state arrestate in Sicilia e Lombardia in un’operazione contro una cosca mafiosa : Giovedì notte più di 100 persone sono state arrestate in una vasta operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza contro i membri di una cosca mafiosa che operava in Sicilia e Lombardia. Gli arrestati fanno parte della cosiddetta stidda, un’organizzazione

Meno spazio alle auto e più spazio per le persone : la quarta rivoluzione della mobilità : “L’avvento non regolamentato delle auto senza conducente potrebbe aumentare il traffico nelle città europee dal 50% al 150% entro il 2050, il che sarebbe come un’ora di punta che dura tutto il giorno. A rivelarlo – riporta in una nota Kyoto Club – è un nuovo studio dell’Associazione europea Transport & Environment (T&E) dal titolo “Less (cars) is more: how to go from new to sustainable mobility”. Una ...

La Rapinoe e il razzismo - cita Koulibaly e Sterling : «Per cambiare - servono più persone come loro» : Megan Rapinoe, la fuoriclasse statunitense, ha vinto il premio Fifa come miglior calciatrice dell’anno. E lo ha ritirato alla Scala di Milano. L’americana ha definito il Mondiale femminile un’emozione incredibile. Ha poi parlato di razzismo, e non solo. «Voglio parlare di alcune storie che mi hanno colpito di più: Sterling e Koulibaly che hanno attaccato il razzismo che li affligge da tutta la vita. La ragazza iraniana che si è ...

"Le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze" - dice Papa Francesco : "La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta: 'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro, commentando la ...

