Lavoro | Inps | ‘boom Naspi in Sicilia | +19 | 07% in triennio’

Lavoro - Inps : nei primi 8 mesi del 2019 +347mila contratti a tempo indeterminato. Incremento del 162% rispetto al 2018 : Aumentano i contratti a tempo indeterminato, crollano quelli a termine. I dati dell’Osservatorio Inps sul precariato sul periodo da gennaio ad agosto di quest’anno confermano la tendenza, “già segnalata fin dagli inizi del 2018”, dell’inversione di tendenza tra posti di Lavoro stabili e non. Nei primi 8 mesi 2019 la variazione netta dei rapporti di Lavoro a tempo indeterminato (che considera le assunzioni più le ...

Contributi Inps solo per redditi da Lavoro - arriva sentenza della Cassazione : Contributi Inps solo per redditi da lavoro, arriva sentenza della Cassazione Una sentenza della Cassazione definisce il rapporto tra il versamento di Contributi Inps per attività lavorative e utili derivanti da quote di partecipazione in aziende. Contributi Inps: il caso su cui si sono espressi i giudici In sostanza, con la sentenza 23790, la Cassazione ha precisato che nella base imponibile di una persona fisica a fini Contributivi si ...

Rider - l’Inps progetta una piattaforma per controllare il Lavoro via app : Un Rider di Deliveroo (Foto: Matthew Horwood/Getty Images) l’Inps sta progettando una piattaforma digitale per gestire contratti, contributi e rapporti di lavoro dei Rider, i fattorini che consegnano cibo a domicilio per le app di food delivery. La “piattaforma delle piattaforme”, come è stata ribattezzata nel quartier generale dell’istituto di previdenza, fornirà servizi come l’accesso alle buste paga, la registrazione di contratti e periodi di ...

Lavoro - Inps : in sette mesi 353mila contratti stabili in più - +148% rispetto al 2018 : Boom di trasformazioni dal tempo determinato all'indeterminato (+57,5%). Crollano del 42,3% le ore di cassa integrazione autorizzate

Lavoro - Inps : “Nei primi sette mesi 2019 aumento netto dei contratti stabili del 148%. Trasformazioni su del 57%” : Nei primi sette mesi del 2019 si conferma l’aumento delle assunzioni stabili e delle Trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, iniziato dopo l’entrata in vigore del decreto Dignità anche per rinnovi e proroghe. Dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps emerge che le Trasformazioni sono passate da 279mila a 439mila (+57,5%) e la variazione netta dei rapporti di Lavoro a tempo indeterminato, che si ottiene ...