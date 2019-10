Lavinia Biagiotti | un docufilm per la mia straordinaria madre

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 29 ottobre 2019) La storia di Laura, la sua grandezza come stilista e imprenditrice, come donna e, è raccontata in "Laura- L'Aura della moda",prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema che fa parte del secondo appuntamento del ciclo "Illuminate 2" sulla vita e l'eredità di quattro donne italiane straordinarie, in onda il 31 ottobre in seconda serata su Rai3. Nel film, diretto da Maria Tilli, l'attrice-narratrice Serena Rossi porta lo spettatore per la prima volta all'interno della tenuta, dove la stilista ha lavorato e vissuto; svela l'atelier con una guida d'eccezione: la figlia di Laura,Cigna. Ne emerge un ritratto intimo molto toccante, un "vero viaggio dell'animo" lo ha definito."Ho raccontato non solo la nostra storia ma la nostra vita di tutti i giorni, quindi si vedono la nostra casa, i nostri cani, i nostri ...

