L’ambulanza perde il paziente mentre si dirige in ospedale | le immagini

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) Sembra una barzelletta e invece è tutto vero e per certi versi anche estremamente drammatico: solo al secondo tentativo, i sanitari ucraini sono riusciti a riportare unin. La prima volta l’uomo è infatti caduto da un’ambulanza. E nessuno si sarebbe accorto di nulla se il conducente dell’auto che seguiva non avesse attirato la loro attenzione con segnali acustici. L’incidente è accaduto alle 11 del mattino il 26 ottobre a Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo quanto si è appreso l’uomo era ubriaco e inizialmente ha rifiutato il ricovero in, e lungo il tragitto verso l’, ha aperto le porte saltando giù. Alla fine è stato comunque portato lo stesso in. Una vicenda che ricorda vagamente l’incidente decisamente inconsueto tra un’ambulanza e un camion dei pompieri accaduto negli Usa. In realtà il video risale al 2015 ed è stato ...

BlogNews_it : Ambulanza perde il paziente per strada mentre si dirige in ospedale: l'incidente assurdo - florianademiche : RT @8settembre74: Ambulanza perde il paziente per strada mentre si dirige in ospedale: l'incidente assurdo. Roba da matti ?? - 8settembre74 : Ambulanza perde il paziente per strada mentre si dirige in ospedale: l'incidente assurdo. Roba da matti ??… -