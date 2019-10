L’allarme degli agricoltori italiani | La peste suina è alle porte

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Federico Giuliani Nel corso di un'audizione in Senato, la commissione Agricoltura è stata messa in guarda: "Laafricana è ormai" Laafricana èe può sbarcare in Italia da un momento all'altro. L'allarme arriva direttamente da Confagricoltura e Confederazione italiana, che per bocca dei loro rappresentanti hanno messo in guardia la commissione Agricoltura nel corso di un'audizione in Senato. I problemi sul tavolo sono tanti e connessi l'uno con l'altro. In Italia, ad esempio, non ci sono misure per contenere la fauna selvatica. “Negli altri Paesi in cui è arrivata la Commissione europea attraverso l'Efsa (ovvero l'Autorità per la sicurezza alimentare) – ha sottolineato il rappresentante Confagricoltura Luigi Tozzi - sono state stabilite alcune misure di intervento, tra cui la caccia e una separazione fisica dei vari ...

giannisiviero1 : Gli esperti danno l'allarme dopo che i cacciatori posano con i corpi degli orsi polari - SBerritta : Chi vuole colpire (e perché) le elezioni Usa. L'allarme degli 007 - - AntonioPetrella : 'E' di moda il mio futuro', al via la terza edizione. L'allarme per l'età avanzata degli addetti del tessile a Prat… -