La tassa sulle sigarette vale 88 milioni

In manovra entra l’inasprimento della tassa sulle sigarette : vale 88 milioni : Il prelievo, che non interesserà le sigarette elettroniche, però sarà ridotto rispetto alle cifre circolate nelle scorse settimane e si dovrebbe fermare a 88 milioni

Manovra - arriva la tassa sulle sigarette : aumenti anche per chi fuma “elettronico” : Cattive notizie per i fumatori: nella Manovra economica è previsto un aumento sull'imposta al fumo per quanto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Dal mondo del tabacco si calcolano entrate per circa 200 milioni di euro, il che potrebbe far aumentare considerevolmente il prezzo delle sigarette. Ma non è l'unica "microtassa" prevista dal governo.Continua a leggere

Gli effetti collaterali della nuova tassa sulle banche : Milano. Mentre sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sta per aprirsi con Bruxelles un confronto “ordinario”, come l’ha definito il ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, nel documento programmatico di bilancio c’è una misura aggiuntiva – tra quelle inserite per la lotta all'

Manovra : arriva la tassa sulle bibite altamente zuccherate - salve le merendine : La tanto discussa 'tassa sulle bibite' alla fine è arrivata. Nella Legge di Bilancio il governo giallorosso ha inserito la 'sugar tax', che andrebbe a colpire le bibite considerate 'altamente zuccherate'. La legge non riguarderà invece le merendine, come invece si era ipotizzato qualche settimana fa dopo le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. tassa confermata dal ministro dell'Economia Gualtieri e dal Premier Conte La ...

Sugar tax : la tassa sulle merendine non ci sarà - quella sulle bevande zuccherate sì : Nella manovra è stata introdotta una tassa che graverà sulle bibite "altamente zuccherate" ma non verrà estesa - come si...

«Sugar tax» - la nuova tassa sulle bibite Graziati merendine e diesel : misure|Vota : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

tassa sulle vincite al gioco : come funzionerà il nuovo sistema progressivo : Dal prossimo 1 maggio entrerà in vigore un nuovo sistema di Tassazione sulle vincite di Gratta e vinci, Videolottery e Giochi numerici a totalizzatore nazionale. L'attuale Tassazione del 12% verrà abbandonata trasformandosi in un prelievo progressivo. Saranno esentate da Tassazione le vincite inferiori ai 500 euro.Continua a leggere

Manovra - la tassa sui telefonini : il Pd fa cassa sulle sim - quali cellulari verranno stangati : Il Mef è ancora in divenire, eppure qualche certezza sta venendo fuori. Una di queste è la tassa sui cellulari: per ottenere le coperture di 3 miliardi per la legge di bilancio, dopo gli scontri per Quota 100 e cuneo fiscale, al Governo starebbero pensando di ritirare fuori l'imposta sulle sim. Seco

Manovra 2020 - Porro : 'Il governo penserebbe a una tassa sulle sim dei telefonini' : La scelta delle strategie sulla legge di Bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la direzione che intende intraprendere un Paese. Occorre, infatti, stabilire da dove acquisire risorse per investirle altrove, evitando così di gravare con delle nuove imposte sui cittadini. Una prospettiva, quest'ultima, che, a volte, non può essere evitata. È destinato a far discutere il retroscena rivelato dal giornalista Nicola Porro che, nel corso della ...

Una tassa sulle SIM telefoniche? L’ultima ipotesi del Governo : Potrebbe esserci una tassa sulle SIM telefoniche ricaricabili? Stando a quanto riportato da 'ilmessaggero.it', non è detto che l'ipotesi non venga presa in considerazione nella legge di bilancio (il discorso dovrebbe essere limitato ai clienti che hanno sottoscritto un contratto business). Ne ha parlato Vito Vitale, segretario generale della Fistel Cisl, affermando che va profilandosi l'idea di una tassa sulle SIM telefoniche che andrebbe ad ...

Legge di Bilancio - ipotesi di una tassa sulle sim ricaricabili : Un'imposta sulle schede dei telefonini è l'ipotesi che, nelle ultime ore, l'attuale governo giallorosso starebbe valutando di inserire nella prossima e imminente Legge di Bilancio e che desta serie preoccupazioni nel settore delle telecomunicazioni. Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, smentisce in maniera secca, ribadendo - in una nota - la ferma contrarietà da parte del Movimento Cinque Stelle, in quanto "Avrebbe un grave impatto ...

Manovra - spunta l’ipotesi di una tassa sulle sim card. Castelli frena : “Siamo contrari” : Nelle ultime ore circola l'ipotesi di una tassa sulle sim card dei telefonini della clientela business dei gruppi di telecomunicazioni da inserire nella legge di Bilancio. Una possibilità che non piace ai sindacati di categoria e su cui frena anche il viceministro all'Economia, Laura Castelli: "L'ipotesi preoccupa molto sia noi 5 Stelle che le aziende e trova la nostra ferma contrarietà".Continua a leggere

Legge bilancio - ipotesi tassa sulle sim card dei clienti business. Castelli : «Ferma contrarietà» : La nuova tassazione dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa un miliardo di euro con il rischio di aumentate i costi delle imprese e di diminuire i ricavi per le aziende di telecomunicazioni

Ci mancava pure la tassa sulle colf : Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/zuppa-di-porro/ci-mancava-pure-la-tassa-sulle-colf/Ci mancava solo la tassasulle colf e sulle badanti