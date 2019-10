La Strada di Casa 3 ci sarà?

La Strada di casa 2 finale di stagione - anticipazioni ultima puntata del 29 ottobre : Fausto Morra scopre la verità : È l’ora della verità per Fausto Morra che dopo essere stato scagionato nella quinta puntata de La strada di casa 2 si prepara a scoprire tutta la verità. Arriva infatti a conclusione martedì 29 ottobre in prima serata la fiction di Rai 1 che vede protagonista Alessio Boni. Ecco le anticipazioni del finale della seconda stagione. LEGGI: La strada di casa 2, Roberta Caronia: ‘Perché il mio commissario Leonardi è incinta? Lo capirete ...

La Strada Di Casa 2 ultima puntata : trama e anticipazioni 29 ottobre 2019 : LA Strada DI Casa 2 SESTA puntata. Stasera in tv martedì 29 ottobre 2019 torna su Rai 1 la fiction con Alessio Boni con la seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sul quinto e ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Strada Di Casa 2 ultima puntata: trama e anticipazioni 29 ottobre 2019 La Strada Di Casa 2 trama ultima puntata. Fausto sta arrivando finalmente a conoscere la verità, su suo figlio ...

Guida tv martedì 29 ottobre programmi di oggi : La Strada di Casa su Rai 1 - chiude The Deuce su Atlantic : Guida tv martedì 29 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La strada di Casa 1a tv Rai 2 ore 21:20 Il collegio (leggi qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 21:45 Manchester City – Atalanta Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a tv Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 I magnifici 7 Nove ore 21:25 Come farsi lasciare in 10 giorni Serie Tv e Film in Tv Guida Tv martedì ...

Programmi TV di stasera - martedì 29 ottobre 2019. Su Rai1 ultima puntata de «La Strada di Casa 2» : Alessio Boni Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto sta arrivando finalmente a conoscere la verità, su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quello che è accaduto alla cascina Marta. Quello che arriverà a scoprire minerà tutte le sue certezze. Forse a commettere l’omicidio è stata l’ultima persona al mondo ...

La Strada di casa 2 - Ultima Puntata : La Verità Viene a Galla! : La strada di casa 2, trama Ultima Puntata: è il momento della Verità per tutti i protagonisti. Dei colpi di scena li sconvolgono, ma infine un registratore ritrovato aiuta a comprendere cosa è realmente accaduto. La strada di casa 2 arriva alla sua conclusione, dunque la Verità sul caso di Irene, Mauro e non solo è sempre più vicina. I colpi di scena non mancano e soprattutto è sempre la famiglia di Fausto ad essere coinvolta. Prima di scoprire ...

“La Strada di casa 2” – Quinta puntata di martedì 22 ottobre 2019. Anticipazioni e trama. : Quinta puntata, nella collocazione del martedì con la seconda serie de “La strada di casa 2“, la fiction di Raiuno con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Dela Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Nel cast anche Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese, Claudia […] L'articolo “La strada di casa 2” ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 22 ottobre : vince La Strada di casa 2 - partenza record per Il Collegio 4 : Vittoria della fiction ‘La strada di casa 2‘ con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 22 ottobre con 3.821.000 telespettatori (share 16,1%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Atalanta ha ottenuto 3.143.000 telespettatori (share 12.36%). Da segnalare su Rai2 l’ottimo esordio per la quarta stagione de ‘Il ...