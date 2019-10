La situazione in Cile sta peggiorando

Roma - Fonseca : “è difficile accettare una situazione del genere. Meritavamo un altro risultato” : Paulo Fonseca ha commentato rammaricato il pareggio contro il Borussia Monchengladbach, ai microfoni di Sky Sport: “E’ difficile accettare una situazione come questa. I giocatori sono devastati. Non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la prima del campionato tedesco. Abbiamo fatto bene difensivamente, abbiamo corso e lottato. Il calcio è così. Dobbiamo reagire velocemente. Penso che i giocatori meritassero un altro ...

Roma - Fonseca : “E’ difficile accettare una situazione del genere. Meritavamo un altro risultato” : Paulo Fonseca ha commentato rammaricato il pareggio contro il Borussia Monchengladbach, ai microfoni di Sky Sport: “E’ difficile accettare una situazione come questa. I giocatori sono devastati. Non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la prima del campionato tedesco. Abbiamo fatto bene difensivamente, abbiamo corso e lottato. Il calcio è così. Dobbiamo reagire velocemente. Penso che i giocatori meritassero un altro ...

Incendi in California - situazione sempre più difficile : pesantissimo blackout elettrico [FOTO] : Un morto, due dispersi, piu’ di 100 mila persone evacuate, quasi un milione rimasti senza energia elettrica, decine di case distrutte, due autostrade invase dal fuoco e quasi 2000 ettari di terreno interessati. E’ il bilancio, che si aggrava di ora in ora, dell’Incendio battezzato Saddleridge Fire, scoppiato giovedi’ sera alle porte di Los Angeles, in California. Alimentato dai venti caldi e dal suolo asciutto, ...

Milan - Tardelli spezza una lancia a favore di Pioli : “allenatore che studia e lavora. Può fare bene in una situazione difficile” : L’arrivo di Stefano Pioli al Milan non è stato accolto con grande scetticismo dai tifosi: Marco Tardelli prova a fare cambiare idea sul suo ex compagno alla Juventus Esonerato Giampalo, preso atto del mancato arrivo di Spalletti, il Milan ha deciso di puntare su Stefano Pioli. Un piano B, ma anche una decisione di secondo piano: così è stata percepita la firma dell’ex allenatore della Fiorentina da parte dei tifosi rossoneri. ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - situazione difficile. Il pass olimpico è complesso : bisogna battere tre squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Ci risentiamo tra circa 20 minuti per l’ultima suddivisione e per incrociare le dita, l’Italia ci spera. 18.54 L’ultima suddivisione di queste qualificazioni incomincerà alle ore 19.30. Ci saranno Olanda, Svizzera e Romania. Lodadio dovrà guardare anche ai due armeni in ottica qualificazione alla finale agli anelli. 18.52 Cosa succede se l’Italia non si qualifica ...

Naufragio Lampedusa - il maltempo complica i soccorsi : "situazione difficile" : Mauro Indelicato Vento e mare agitato complicano la situazione a Lampedusa, con i soccorritori che provano a recuperare i dispersi a seguito del Naufragio di questa notte Proseguono ricerche e soccorsi a Lampedusa, le forze dell’ordine sull’isola sono mobilitate per il Naufragio avvenuto a poche miglia dalle coste. Sembra di ritornare indietro di sei anni, quando nel mare antistante la più grande delle Pelagie il rovesciamento di un ...

Manovra - De Micheli : “Ereditato situazione difficile. Non riusciremo a fare tutto” : “Le propose non sono tensioni, sono discussioni normali. Tutti sanno che abbiamo ereditato un conto molto salato, che la Manovra di quest’anno è difficile. Nonostante questo quando abbiamo scritto il programma di questo governo tutti insieme abbiamo voluto già dare un segno delle scelte che avremmo voluto fare per far ripartire l’economia. Le scelte sono quelle legate sopratutto alle tasse sul lavoro o agli ...

Borriello sul San Paolo “Difficile che la situazione si concluda entro il 30 settembre” : In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’Assessore allo Sport Comune di Napoli, Ciro Borriello he ha parlato dei ritardi che si sono avuti per la consegna del San Paolo “I motivi del ritardo erano legati ad un tema semplice: le vasche. Nessuno mi ha visto all’inaugurazione degli spogliatoi perché non ce la facevo più. Ancelotti non c’è mai stato, ha parlato con occhi non suoi. È nata poi una questione pubblica. ...