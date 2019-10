La serie tv Superman & Lois è in lavorazione in casa The CW | l' universo Arrow si

Fonte : blogo

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'DC di The CW è pronto per una nuova espansione. La rete e Warner Bros starebbero lavorando aun drama ambientato oggi con protagonisti l'eroe simbolo della DC, emblema dei supereroi portato più volte sia al cinema che in tv e la sua storica compagnaLane.Protagonisti disaranno Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch che hanno interpretato in questi anni i due ruoli nelle varieDC-The CW e nei loro crossover. Todd Helbing produttore esecutivo di The Flash, si sta occupando della sceneggiatura mentre in produzione accanto a Warner Bros ci starà la Berlanti Productions di Greg Berlanti già dietro a tutte ledel mondo DC di The CW.Latvè ininThe CW, l'si espande ancora? pubblicato su TVBlog.it 29 ottobre 2019 09:26.

