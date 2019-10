La realtà virtuale che svela il lato nascosto della Gioconda

Jaron Lanier - tra i padri della realtà virtuale : “Ci vorrà una generazione per riportare la Vr alle sue origini” : (foto: Getty Images) La next big thing, la chiave per un altro mondo, anzi, un altro mondo tout court, dove ogni cosa è possibile e il concetto di confine è velleitario. O forse un bluff, una delle tante bolle digitali scomparse come fossero di sapone, qualcosa che fra cinque anni non ricorderà più nessuno: difficile predire cosa diventerà la realtà virtuale. Di certo c’è che già oggi la Vr è una frontiera scientifica, filosofica e ...

Smettere di fumare grazie alla realtà virtuale : La realtà virtuale, il fenomeno tecnologico più utilizzato tra i giovani amanti dei video game per esperienze ultra interattive, può essere considerata un valido strumento di sostegno anche nel percorso di uscita dal tabagismo e comportamenti pro-salute in generali, soprattutto tra i più giovani. E’ questo il risultato dell’ultimo studio condotto dai ricercatori del CoEHAR, Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da Fumo dell’Università ...

Droni - robot e realtà virtuale a scuola e in università - i nuovi alleati degli studenti : Addio lezioni e libri di testo, benvenuti Droni, robot e realtà virtuale. Sembra fantascienza, ma qualcosa comincia a muoversi anche in scuole e università. Il modello formativo, così come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi, potrebbe essere sull’orlo di una rivoluzione all'insegna della tecnologia. Dove prima c’erano corsi di formazione e libri di testo, domani ci saranno tablet e applicazioni. Per ...

Pisa. Sudenti del Fascetti realizzano App di gaming e realtà virtuale per la cultura : Realizzare una App che consenta la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso visite virtuali, l’uso del gaming nonché della realtà aumentata,

Come diventare “demenza-friendly” - il progetto con realtà virtuale per vestire i panni dei malati : “Serve inclusione” : In Italia un milione e ducentomila persone soffrono di demenza. “Non si tratta solo di Alzheimer o di persone anziane” racconta la dottoressa Francesca Morganti dell’Università di Bergamo che ha curato il progetto Come diventare Dementia Friendly presentato in questi giorni al MEETmeTONIGHT di Milano. La sfida è quella di aiutare malati, famiglie e istituzioni a comprendere che c’è ancora una vita da vivere, nonostante la patologia. “Lo facciamo ...

La terza vita di Jaron Lanier. Parla l’inventore della realtà virtuale : Jaron Lanier ha vissuto tre vite. Nella prima ha inventato la realtà virtuale, negli anni Ottanta. Non soltanto ha costruito il primo dispositivo per provare la realtà virtuale assieme ad altri scienziati pazzi come Thomas Zimmerman; ha letteralmente inventato la locuzione “realtà virtuale”, e poche

Facebook sta creando una mappa 3D del pianeta per la sua realtà virtuale : Mark Zuckerberg presenta l’Oculus Connect, gli occhiali per la realtà virtuale e aumentata di Facebook (fonte: Facebook) Facebook sta sviluppando un mondo virtuale da sovrapporre a quello reale per far sì che i suoi occhiali per la realtà aumentata interagiscano costantemente con il mondo che circonda i suoi utenti. LiveMaps è il nome del gigantesco progetto di mappatura 3D del mondo, sviluppato dai Facebook Reality Labs e annunciato ...

Robot e realtà virtuale per la riabilitazione dei bambini : a Bosisio Parini c’è AstroLab : In Italia i giovani con difficoltà motorie e cognitive sono centinaia di migliaia, per conseguenze di traumi invalidanti, come ad esempio un incidente stradale, per malattie gravi, come ad esempio i tumori cerebrali, per patologie che vanno diffondendosi, come l’autismo, o anche per disabilità presenti fin dalla nascita. Per la loro riabilitazione e per la ricerca di nuovi trattamenti, il Polo di Bosisio Parini dell’IRCCS Medea – La Nostra ...

Oculus ha mostrato la realtà virtuale “totale” : (Foto: Oculus) Tantissime novità per Oculus in occasione della sesta edizione dell’evento Connect con l’introduzione del concetto di realtà virtuale totale e nuove funzioni e innovazioni che interessano anche la realtà aumentata e che rinnovano la stretta connessione con Facebook. Facciamo un po’ di ordine tra tutti gli annunci della prima, consistente, giornata. In primo piano c’è appunto la realtà virtuale che è ...

Ubisoft ci porta all'interno di Notre-Dame de Paris con un tour in realtà virtuale : Per celebrare le "Journées Européennes du Patrimoine" (Giornate Europee del Patrimonio) il 21 e 22 settembre, Ubisoft ha presentato per la prima volta al pubblico un tour in realtà virtuale di Notre-Dame de Paris, il celebre monumento patrimonio dell'umanità, presso la sede dell'UNESCO. I visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire, o riscoprire, questo gioiello dell'architettura attraverso l'esplorazione di dieci diversi scenari: dalla ...

Facebook punta sulla realtà virtuale e compra Ctrl-Labs : condividere foto con il pensiero : È arrivato un nuovo colpaccio di Facebook, che recentemente ha acquistato la startup Ctrl-Labs, azienda giovane che promette di far comunicare con i dispositivi tecnologici solo con il pensiero. In poche parole si potrebbero dare ordini, ad esempio al pc, solamente con la forza del pensiero. Il primo a comunicare il colpo grosso di Facebook è stato proprio il vicepresidente del colosso fondato da Mark Zuckerberg. Andrew Bosworth, responsabile ...

P&G : a Campus Party il racconto di come Big Data e realtà virtuale supportano l’innovazione dei prodotti per la cura della persona e della casa : Quest’estate a Campus Party Italia, evento dedicato all’innovazione ed alla creatività, era presente P&G, gruppo internazionale a cui fanno capo alcuni dei più conosciuti marchi nell’ambito dell’igiene personale e della casa (Gillette, Dash, Braun, Pampers ed Oral-B per citarne alcuni), sia nella veste di sponsor sia con propri dipendenti impegnate nei talk sui palchi. Per sapere cosa porta un colosso che ...

Secondo Sony "la realtà virtuale ha ancora molto da imparare" : Dire che Sony è tra i maggiori sostenitori della realtà virtuale nel settore non è un'esagerazione. Sono stati fatti passi da gigante con PSVR negli ultimi due anni, ed è chiaro che questa è un'area su cui la società continuerà ad investire. Ma anche Sony capisce una cosa: la realtà virtuale è ancora agli inizi e chi lavora in questo spazio ha molto da imparare.Di recente, in un'intervista con GameWatch (tramite Wccftech), il presidente di SIE ...

PS VR guarda al futuro : cosa aspetta i fan della realtà virtuale? : Il compito di cui era stato investito PS VR sulla scena videoludica dedicata alle console non era di certo semplice. Riuscire a convertire utenti da sempre abituati all'esperienza in flat a proiettarsi totalmente all'interno dei giochi grazie alla realtà virtuale era una missione per cuori impavidi. Una missione che per PS VR si è sobbarcato ottenendo risultati promettenti, con la community di affezionati che va espandendosi mese dopo ...