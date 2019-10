La passione di Lilli Gruber per CR7 | ' Se lo vedessi a petto nudo sarebbe un bel vedere'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Cristiano Ronaldo è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più forti del mondo. Ma CR7 è ammirato non solo per le sue prodezze in campo ma anche per la sua bellezza. Il portoghese spesso è protagonista di campagne pubblicitarie proprio perché è una stella a tutto tondo. Oggi, Cristiano Ronaldo ha incassato i complimenti di una delle giornaliste più famose in Italia ovvero. La cronista è intervenuta in radio nella trasmissione "Un giorno da pecora" e non ha fatto mistero della suaper il campione della Juventus: "Sea torsoCristiano Ronaldo non potrei dire che nonun bel".parla di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo passa molto del suo tempo ad allenare il suo fisico per essere al top in campo ma anche perché essere sempre in forma anche dal punto di vista estetico. CR7 ha un fisico scolpito frutto del duro lavoro e ...

