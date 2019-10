La nuova fidanzata di Flavio Briatore ha 20 anni | ecco chi è

Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Una misteriosa mora a casa sua : Una misteriosa mora si aggira nelle Instagram story di Andrea Damante e, in tanti, si chiedono: il dj, ex tronista ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha una nuova fiamma? Il gossip sta coinvolgendo il mondo del web, che inizia a domandarsi chi sia realmente la ragazza che è stata più volte protagonista delle storie social di Damante. mora, completamente vestita di nero e con un fisico da urlo: lui l’ha soprannominata “Diabolik”, forse per via ...

Il Segreto - anticipazioni : Fernando Mesia torna a Puente Viejo con Maria Elena - la sua nuova fidanzata : Maria Elena e Fernando - Il Segreto Proprio quando era convinta di essersi liberata di lui, la sfortunata Maria (Loreto Mauleòn) si troverà a dover interagire nuovamente con il cattivissimo ex marito Fernando Mesia (Carlos Serrano). Nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana, l’uomo si ripresenterà infatti a Puente Viejo, ma avrà al suo fianco l’ereditiera Maria Elena Casado de Brey (Elena Ponce de Leon), un’affabile ...

Il Segreto anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2019 : la nuova fidanzata di Fernando : anticipazioni della settimana Il Segreto: cosa succederà dal 20 al 26 ottobre? La futura moglie di Fernando Mesia fa la sua comparsa a Puente Viejo Fernando ritorna a Puente Viejo con la sua nuova fidanzata. Una notizia, questa, che spiazzerà tutti, in primis Maria Casteneda, che non riuscirà a credere che l’uomo possa essersi innamorato […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2019: la nuova fidanzata di Fernando ...

Andrea Damante - chi è la nuova fidanzata?/ Video - baci appassionati con una bionda : Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Arriva su Instagram il Video in cui bacia appassionatamente una ragazza bionda, chi è?

Bella Thorne presenta la sua nuova fidanzata e i social si scatenano : Bella Thorne ha presentato la sua nuova fidanzata su Intagram. Come prevedibile, gli utenti si sono scatenati e le foto sono diventate virali. L'attrice 21enne ha ammesso, così, di avere una relazione sentimentale poliamorosa. Qualche mese fa, infatti, Bella era stata sorpresa a baciare il cantante italiano Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, con il quale ha mantenuto poi una relazione. Ora, però, spunta una ragazza ed è la stessa attrice ...

Massimo Boldi paparazzato con la sua nuova fidanzata : ecco Irene - la 40enne che ha rubato il cuore di ‘cipollino’ : È il settimanale Oggi a pubblicare in esclusiva le foto di Massimo Boldi con la sua nuova fidanzata, Irene Fornaciari. Lei ha 40 anni, è lucchese ed è la proprietaria di un negozio di abbigliamento. “Sto vivendo un momento meraviglioso che vorrei preservare con riservatezza”, ha detto Irene a Oggi. Boldi si sarebbe praticamente trasferito nella città toscana per stare vicino al suo nuovo amore. Tra i due le cose sembrano davvero ...

Chi è Martina Margaret Maggiore - la nuova fidanzata di Cesare Cremonini : Martina Margaret Maggiore è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Dopo anni da single e un passato da latin love, il cantante ha deciso di voltare pagina grazie a una giovane studentessa. Lei si chiama Martina, vive a Bologna, ma è originaria di Rimini, e ha rubato il cuore dell’artista con cui sembra che la storia sia diventata sin da subito molto importante. La coppia sta insieme da un anno, ma solo di recente è uscita allo scoperto. ...

Cesare Cremonini esce allo scoperto con la nuova fidanzata Martina : Se finora erano solo rumors, adesso arriva la conferma. Cesare Cremonini si è fidanzato. Il cantautore bolognese è infatti uscito allo scoperto con la bella Martina Maggiore. I due sono stati fotografati insieme allo stadio a Bologna. Della nuova compagna si sa poco, è riminese ma vive a Bologna dove studia all’Università. E’ molto riservata, tanto che ha chiuso tutti i profili social…

Brad Pitt - altro che single. 50enne di origine indiana - ecco la nuova sexy fidanzata : Dopo la rottura del suo matrimonio, è finalmente giunto il momento di aprire una nuova pagina amorosa per il bellissimo e famoso attore internazionale Brad Pitt? A quanto pare sembra proprio di sì. Gli strascichi delle nozze con Angelina Jolie sembrano ormai un cattivo ricordo, almeno a giudicare dalle foto del settimanale ‘Chi’ che lo ritraggono in buona compagnia. Chi è la donna che avrebbe fatto perdere la testa al protagonista di ‘Troy’ e di ...

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata : ecco chi è : Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata. È stato proprio il cantante bolognese a pubblicare su Instagram una foto che lo ritrae insieme alla bella Martina Margaret Maggiore, la sua compagna da un anno. Riservati, i due vivono la loro storia senza essere coinvolti dal gossip. La foto li immortala allo stadio, durante la partita Bologna-Roma. “E quella è la curva dei regaz – scrive Cremonini -. È un grande onore aver suonato in questo ...

Brad Pitt ha una nuova fidanzata : ecco chi è : Sat Hari Khalsa. Questo il nome della nuova fidanzata di Brad Pitt, almeno stando ai tabloid internazionali e a Chi, che pubblica in esclusiva una foto dei due. Di lei non si sa molto se non che è una guida spirituale e ha 50 anni. La donna, che è anche disegnatrice di gioielli, vive in India. Pitt l’avrebbe conosciuta a un evento organizzato da Anthony Kiedis, frontman dei Red Hot Chili Peppers. Sui siti di gossip stranieri circolano ...

Walter Nudo di nuovo innamorato la sua nuova fidanzata è Roberta Nigro : Il vincitore del “GF” Walter Nudo è stato paparazzato con la sua nuova fidanzata Roberta Nigro, dopo l’operazione subita qualche mese fa per una doppia ischemia al cervello oggi appare in splendida forma. “Chi” lo ha infatti pizzicato a Milano durante una sessione di allenamento di coppia: baci, sguardi complici e tanti sorrisi. I due si frequentano da giugno ma l’attore, da sempre riservatissimo sulla sua ...

Chi è Charlotte Siné - la nuova fidanzata di Charles Leclerc : Si chiama Charlotte Siné la nuova fidanzata di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha detto addio da qualche settimana alla fidanzata storica Giada Gianni e sembra che si sia lanciato immediatamente in un’altra relazione. La fortunata si chiama Charlotte, è monegasca ed è figlia di un potente imprenditore. Modella e influencer di Instagram, la Siné avrebbe stregato Leclerc tanto da indurlo a mettere fine alla love story con la bella ...

