La Gazzetta dello Sport nuovo Official Media Partner della Roma

Inter - la Gazzetta dello Sport riporta di tensioni nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic : Il match di Champions League contro lo Slavia Praga ha lasciato strascichi importanti in casa Inter . Pareggio per 1-1 quasi inaspettato, visto che in molti si attendevano un successo in scioltezza per i nerazzurri, che ora vedono la corsa per la qualificazione complicarsi notevolmente visto che le altre due avversarie del girone sono Borussia Dortmund e Barcellona. Ieri è uscita la notizia riguardante il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

Formazione “modello Champions” per la Gazzetta. Ghoulam preferito a Mario Rui : Ancelotti non si sbilancia e lascia pressoché invariato il suo Napoli per affrontare la Juve secondo la Gazzetta dello Sport. Riconfermati Allan e Koulibaly «I problemi che abbiamo avuto in fase difensiva non sono dipesi dalle condizioni fisiche di Koulibaly e Allan. Abbiamo commesso errori che dobbiamo correggere», ha detto il mister in conferenza. «Se la Juve giocherà con un doppio centravanti, come visto a Parma, potremmo scegliere di tenere ...