La credono morta ma l' anziana si risveglia prima della cremazione

(Di martedì 29 ottobre 2019) Stava per essere cremata, quando all’improvviso si èta. Una donna di 70 anni, dichiaratadai medici, è stata salvata dal marito che si è accorto che respirava ancora pocoche il suo corpo venisse caricato nell’inceneritore. L’incredibile storia è avvenuta a Bangkok, in Thailandia. La riporta il DailyMail. Phinij Sopajorn era stata dichiaratalo scorso 20 ottobre in un ospedalecapitale. La donna, che soffriva di gravi problemi dovuti ad un aumento del volumetiroide, aveva improvvisamente smesso di respirare e i medici non avevano potuto far altro che constatarne la morte. La famiglia aveva così iniziato a preparare il suo corpo per il rito funebre buddista, che prevede di lasciare per tre giorni la salma in una bara fredda all’interno di un tempio.La cerimonia si sarebbe dovuta ...

