La Corte dei conti si candida a gestire la giustizia tributaria? Ahi

La Corte dei Conti apre un'indagine sui viaggi di Bussetti : Dopo l'inchiesta interna del Miur anche i magistrati contabili vogliono vederci chiaro sulle missioni fantasma dell'ex ministro, che in 14 mesi alla guida di viale Trastevere ha collezionato 25.456,24 euro di spese per spostamenti di lavoro

Bufera sull’ex ministro Bussetti : 80 missioni ‘fantasma’. Pd : “Corte dei Conti apra indagine” : Bufera sull'ex ministro dell'Istruzione Bussetti, dopo l'inchiesta di Corrado Zunino su 'la Repubblica'. Pd: "La Corte dei Conti apra un'indagine sulle missioni fantasma e i viaggi elettorali dell'ex ministro dell'Istruzione Bussetti, pagati con i soli dei contribuenti. C'è anche il rimborso chiesto per andare a spegnere le candeline per il compleanno di Matteo Salvini: 440,95 euro".Continua a leggere

Genova - la multa a chi fruga nei cassonetti è un flop : 2 pagate su 217. M5s alla Corte dei Conti : ‘Danno erariale da attività polizia e giudiziaria’ : Due multe pagate su 217 emesse, per un’entrata di un centinaio di euro in oltre due anni. Sono il topolino partorito dalla norma del comune di Genova, voluta dalla giunta del sindaco Marco Bucci, che punisce chi fruga nei cassonetti in cerca di cibo. Già dal 2011 l’articolo 28, comma 1 del regolamento di polizia urbana prevede una sanzione di 200 euro per chi bivacca in luogo pubblico, applicata per la prima volta lo scorso luglio a un ...

Fisco - Corte dei Conti chiede al governo di gestire la giustizia tributaria. I giudici : “Grave rischio di incostituzionalità” : Da un lato la Corte dei Conti, che nel chiedere urgentemente al governo una riforma della giustizia tributaria propone di assumere essa stessa il ruolo di giudice nelle controversie tra Fisco e contribuente visto che la Costituzione già le affida “la salvaguardia degli interessi dell’Erario”. Dall’altra i giudici delle commissioni tributarie che insorgono parlando di “gravi rischi di incostituzionalità di tale ...

Roma - la Corte dei Conti indaga sul manager M5s Brinchi che si è alzato lo stipendio di quasi 30mila euro all’anno : Il manager pentastellato si alza lo stipendio di quasi 30mila euro l’anno e finisce nel mirino della Corte dei Conti. I magistrati contabili del Lazio hanno aperto un fascicolo nei confronti di Stefano Brinchi, presidente dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, la società capitolina che si occupa di organizzare i trasporti in città e che, nei programmi dell’attuale amministrazione, dovrebbe raccogliere una parte dei compiti oggi affidati a ...

Pensioni ultima ora : tagli assegni discriminatori. Ordinanza Corte dei Conti : Pensioni ultima ora: tagli assegni discriminatori. Le novità La materia previdenziale è costantemente al centro del dibattito pubblico. Prima la riforma Fornero e più recentemente Quota 100 hanno diviso l’opinione pubblica e sono diventate materie spesso dibattute nell’ambito politico. Ma c’è dell’altro. Sviluppi dalla Corte dei Conti di Trieste Infatti il taglio delle Pensioni è anche oggetto di materia legale e ...

Concorsi Corte dei Conti - Ministero degli Affari Esteri e Mef per personale laureato : La Corte dei Conti Europea, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno aperto nuovi bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di varie risorse professionali per l'attuazione di un tirocinio e con il ruolo di assistente all'infanzia, psicologo, correttore di bozze e traduttori, da posizionare nelle proprie strutture situate in Italia e all'estero. Bandi di concorso ...

La Corte europea dei diritti umani : “Telecamere nascoste legittime sul posto di lavoro” : La corte europea dei diritti dell'Uomo ha stabilito che è legittima l'installazione di telecamere nascoste anche senza avvertire i dipendenti, qualora si abbiano fondati sospetti che i lavoratori commettano dei furti causando perdite ingenti alla società. La sentenza riguarda un furto commesso in un supermercato spagnolo.Continua a leggere

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa - Corte dei Conti e Avvocatura Stato : date preselettiva - banca dati e diario prove scritte : Rettificato il diario della preselettiva del Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato: non si svolgerà dal 9 al 13 Dicembre bensì dal 16 al 20 Dicembre 2019 presso la Scuola di Formazione e aggiornamento della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma. Vai al diario della preselettiva La procedura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami ...

Benefici agli ergastolani dopo la sentenza della Corte europea : la ribellione dei parenti delle vittime : Ignazio Riccio In Campania sono diversi i casi di innocenti morti sotto i colpi delle organizzazioni malavitose. I familiari: “Questi favori sono inaccettabili” Non va giù ai parenti delle vittime innocenti della criminalità organizzata la sentenza della Corte europea dei diritti umani, che potrebbe dare la possibilità ai condannati all’ergastolo di chiedere sconti e permessi seppure abbiano commesso delitti di mafia, Benefici fino a ...

Per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'ergastolo ostativo va eliminato : L'Italia ha scelto, per combattere la criminalità e il terrorismo, un regime carcerario particolare che si chiama ergastolo ostativo, conosciuto anche come carcere duro o 41-bis, il quale non prevede premi per buona condotta o benefici. Tale regime carcerario è finito davanti alla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo tramite il ricorso di Marcello Viola, capo cosca di Taurianova, boss dell' ndrangheta laureatosi in Medicina e Chirurgia ...

La Corte Europea dei diritti dell’uomo : “No all’ergastolo duro ai mafiosi - è inumano” : La Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo ha rigettato il ricorso dell'Italia in tema di ergastolo ostativo: per la Cedu il cosiddetto 'fine pena mai' rimane un trattamento inumano e degradante. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ha commentato: "Se li becchiamo, se si tratta di figli di buona donna, se si tratta di assoluti lestofanti, criminali e delinquenti incalliti, di pluriomicidi stragisti, allora ...

Ergastolo duro ai mafiosi - la Corte dei diritti umani di Strasburgo all’Italia : va riformato : Confermata la decisione del 13 giugno che giudicava il «fine pena mai» come trattamento degradante e inumano