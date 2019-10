La cena per Mussolini vicino al luogo strage nazista

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Unadi commemorazione della marcia fascista su Roma, con sul menu una frase die stampati fascio littorio e simboli di Fratelli d'Italia. Il tutto ad Acquasanta Terme nell'Ascolano in cui si consumo' l'eccidio nazifascista di Pozza-Umito e dov'era presente una Brigata Partigiana che contribui' a far insignire la citta' di Ascoli Piceno con una medaglia d'oro per la Resistenza. L'iniziativa ha scatenato un vespaio di polemiche politiche. "La realizzazione del menu presente alladi ieri sera ad Acquasanta Terme - precisa il deputato marchigiano Fdi Francesco Acquaroli - e' un'iniziativa che non ha nulla a che fare con Fdi e che e' stata presa senza averla condivisa con il partito. Noi non ne eravamo a conoscenza e ne prendiamo le distanze".L'Anpi di Ascoli Piceno ha dato mandato al proprio legale di presentare un esposto in procura per l'ipotesi di apologia del ...

