Kate Middleton “piena di soldi” | l’enorme patrimonio accumulato dopo le nozze senza mai

Meghan Markle - precipitano i consensi. E con Kate Middleton è alla resa dei conti : Meghan Markle e Kate Middleton presto dovranno chiarire in pubblico come stanno le cose tra loro. Il 10 novembre dovranno infatti comparire insieme per la cerimonia della Remembrance Sunday, in ricordo dei militari morti durante i conflitti mondiali. Sarà la prima volta che le due cognate e i rispettivi mariti, Harry e William, si mostreranno allo stesso evento dopo le rivelazioni del Duca del Sussex sulle tensioni con il fratello nel ...

Kate Middleton - mamma come tutte : shopping di Halloween per i figli : Andare per negozi alla ricerca del costume perfetto per la notte di Halloween e vedersi davanti niente meno che Kate Middleton. Questo è ciò che è successo agli avventori dello store della catena Sainsbury’s a Norfolk che, tre giorni fa, hanno avvistato la Duchessa di Cambridge tra le 10.00 e le 11.00. Secondo il tabloid The Sun, la sua presenza a Norfolk dimostra il fatto che la famiglia sta trascorrendo il periodo di vacanza scolastica ...

Meghan Markle - i fattori che l’hanno contrapposta a Kate Middleton : Dei contrasti tra Meghan e Kate si parla dalla fine dello scorso anno. A dare il via ai rumorsin merito è stata la decisione dei Duchi di Sussex di trasferirsi da Kensington Palace a Frogmore Cottage. Secondo l’esperto di PR Anthony Burr, fondatore di Burr Media, i social media avrebbero ricoperto un ruolo significativo nell’esasperazione dei gossip relativi alle tensioni tra le due Duchesse. Intervistato dal tabloid inglese Express, ...

Kate Middleton al supermercato per comprare i costumi di Halloween : Duchessa di Cambridge nella corsia 3. Kate Middleton l’ha fatto di nuovo. Dopo gli acquisti last-minute dello scorso Natale, la 37enne ha fatto il suo ingresso in un supermercato della diffusissima catena britannica Sainsbury di Hardwick, nel Cambridgeshire. La royal family in questi giorni è in vacanza nella casa di campagna del Norfolk: George, 7 anni, e Charlotte, 4, hanno una settimana di vacanza da scuola così Kate e William ne hanno ...

Elisabetta del Belgio - la Principessa pronta a sfidare Kate Middleton : Si chiama Elisabetta ed è la primogenita di Filippo del Belgio e Mathilde d’Udekem d’Acoz. Contessa di Brabante, il 25 ottobre compie 18 anni ed è pronta a sfidare Kate Middleton. La giovane Principessa si appresta a festeggiare la maggiore età e per l’occasione la Casa Reale ha condiviso sul profilo Instagram tre foto ufficiali, realizzate da Michel Gronemberger, nelle sale del Palazzo. Nel primo scatto Elisabetta è ritratta col padre ...

Kate Middleton non sarà presente al matrimonio di Beatrice? : Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate su Express, Kate Middleton potrebbe non essere presente al matrimonio di Beatrice di York. La figlia di Sarah Ferguson che è in procinto di sposarsi il prossimo anno con Edoardo Mapelli Mozzi, sta valutando seriamente di non includere nella lista degli invitati la duchessa di Cambridge per un torto subito 8 anni fa. Ovviamente, dato che dalle dirette interessate non c’è nessuna conferma, la ...

Camila Cabello ha incontrato il principe William e Kate Middleton a Kensington Palace : Stupenda, in un abito giallo tra volant e pizzi

Kate Middleton è sempre più protagonista : ecco il primo post Instagram firmato «Catherine»

Kate Middleton - la principessa Beatrice potrebbe non invitarla alle sue nozze : non ha dimenticato quello che è successo 8 anni fa : Kate Middleton potrebbe non essere presente al matrimonio di Beatrice di York. La figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea convolerà a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi nella...

Ai piedi di Kate Middleton : guarda la duchessa scalza : Anche questa volta Kate Middleton è stata perfetta. Azzeccata la scelta dei look, con gli abiti tradizionali, il velo e un’eleganza naturale, commovente con le dichiarazioni d’affetto nelle situazioni più delicate e incantevole a piedi nudi nella moschea. La duchessa di Cambridge ha dimostrato il suo appeal anche nella visita a Lahore in Pakistan dove ha sfoggiato mise meravigliose e non solo. Per entrare nella moschea Badshahi ...

Da Kate Middleton e dalla sua Chanel possiamo imparare una grande lezione sulla moda "mordi e fuggi" : “Parte tutto dalla consapevolezza che ognuno ha della propria identità. Così fanno i reali e così possono fare tutti”. Secondo Danilo Venturi, direttore del Polimoda, prestigiosa scuola di moda privata di Firenze, i membri della Royal Family hanno - ancora - molto da insegnarci in fatto di stile. Ad esempio, possono aiutarci a capire come costruire un armadio che duri nel tempo, qualcosa che non siamo più ...

Kate Middleton e Meghan Markle - il segreto dei loro look verdi : Kate Middleton e Meghan Markle stanno seguendo le orme di Lady Diana per quanto riguarda la scelta di indossare abiti verdi durante i loro tour istituzionali. Come molti dettagli relativi alle apparizioni pubbliche dei Royals britannici, anche questa selezione cromatica non è un caso. Il verde è infatti un colore fortemente simbolico per chi professa la fede islamica. Si dice infatti che fosse il preferito di Maometto. Da non dimenticare è poi ...

Kate Middleton torna a Londra e prende la parola : «Il viaggio in Pakistan? Straordinario»

Kate Middleton in Pakistan - una tempesta di fulmini ritarda la partenza : Contrattempo per Kate Middleton e William in Pakistan. Da programma i Duchi di Cambridge avrebbero dovuto lasciare Lahore il 17 ottobre per raggiungere Islamabad e da lì prendere l’aereo che li avrebbe riportati a Londra. Ma non è stato così. Una violenta tempesta di fulmini ha costretto William e Kate a restare nell’antica città. Attimi di difficoltà e tensione si sono vissuti per trovare una camera d’albergo all’augusta ...