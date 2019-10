Karina Cascella | il Racconto di un’Adolescenza Angosciante!

Live-Non è la D'Urso - Asia Argento a brutto muso contro Karina Cascella : "Che posto hai nel mondo" : Nella puntata di Live-Non è la D'Urso andata in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre, Asia Argento è stata protagonista insieme ad Alba Parietti dell'Uno contro tutti. Tra gli sferati, ad accendere la luce rossa ed intavolare un'accesissima lite con la figlia del regista, Karina Cascella, ex opinion

Pomeriggio 5 - Karina Cascella in lacrime : “Mio padre beveva e mi pestava - picchiava mia mamma anche incinta” : “Mio padre aveva grandissimi problemi con l’alcol. Ci ha picchiato per diverso tempo. picchiava anche mia mamma, poi a 18 anni me ne sono andata”. A rivelarlo in lacrime a Pomeriggio 5 è Karina Cascella che ha deciso di raccontare a Barbara D’Urso la sua infanzia difficile, con un padre violento. L’emozione è tanta e la porta ad interrompere più volte il suo racconto: “Sempre è andata così, picchiava mia mamma anche ...

Pomeriggio 5 - il dramma segreto di Karina Cascella : «Mio padre alcolista mi picchiava» : Karina Cascella choc a Pomeriggio 5: «Mio padre picchiava me e mia madre incinta». Oggi, l’opinionista campana si è confessata a cuore aperto nel salotto di Barbara D’Urso. Con le lacrime agli occhi, Karina Cascella ha raccontato: «Mio padre abusava di alcol e ci picchiava. Picchiava la mia mamma anche quando era incinta. Certe volte mi sfogo sui social e condivido con altre donne la stessa esperienza. Mia madre ha amato troppo suo ...

