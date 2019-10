Juventus | Sarri punta il Genoa | “la classifica è bugiarda | sarà dura Thiago Motta? Ho

Juventus-Genoa - Sarri conferenza stampa : “Chi gioca domani? Su Higuain e Bonucci dico che…” : JUVENTUS GENOA Sarri conferenza stampa- Giornata di vigilia in casa Juventus, bianconeri attesi dalla sfida di domani sera contro il Genoa. Come accennato in mattinata, Sarri sarebbe pronto a mettere in atto diversi cambi dal primo minuto. Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny, mentre potrebbe arrivare anche un turno di riposo per Bonucci o De Ligt. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, anche se, come noto, dovrà fare ancora a meno di ...

Juventus-Genoa - Sarri conferma Paulo Dybala : grande 'Joya' tra i tifosi bianconeri : Dopo il mezzo passo falso contro il Lecce, la Juventus cerca il riscatto contro il Genoa tra le mura amiche, in una gara che potrebbe nascondere più di un'insidia per la squadra di Maurizio Sarri. Contro i liguri l'ex tecnico del Chelsea darà ancora spazio dal primo minuto allo strepitoso Dybala delle ultime settimane, con quest'ultimo che è intenzionato a timbrare nuovamente il cartellino dopo le quattro reti nelle ultime tre gare ufficiali. Da ...

Mercato Juventus - l’esterno bianconero non ha convinto Sarri : può partire : Mercato Juventus – Nella partita di Lecce, uno dei più sottotono in campo è sicuramente stato Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, in questi mesi alla Juventus, non ha brillato particolarmente attirando su di se nuove polemiche da parte dei tifosi bianconeri. L’attaccante della Juventus non sta attraversando un grandissimo periodo di forma e il suo futuro ora è tornato ad essere in bilico. Adesso il suo nome torna ...

Juventus - Sarri vuole che si ritrovi cattiveria sotto porta : Dybala e Higuain i migliori : Fino a questo momento il campionato della Juventus può dirsi più che positivo: primo posto solitario e già due scontri diretti vinti anche se in totale gli uomini di Sarri oggi hanno 4 punti meno dello scorso anno. Il cinismo di Allegri in Serie A pagava di più? Sarri non è convinto e non vuole che la squadra si specchi nel bel gioco perdendo cattiveria sotto porta come accaduto a Lecce. A Lecce una Juventus che spreca troppo Questa è la ...

Juventus-Genoa - possibile formazione di Sarri : fuori Pjanic - torna Ronaldo : Juventus-Genoa è uno dei match che vedremo nel prossimo turno di serie A, la decima giornata di campionato. Un turno infrasettimanale tutto da seguire. In questo periodo della stagione le big giocano praticamente ogni tre giorni e ci sta qualche passaggio a vuoto. La Juventus ad esempio nell'ultimo turno disputato non è andata oltre il pareggio sul campo del Lecce. Nonostante questo ha conservato la testa della classifica visto che anche l'Inter ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ronaldo? Decideremo quando riposerà. Sui cambi in difesa….” : LECCE JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani tra Lecce-Juventus. Il tecnico ha evidenziato la grande forza del Lecce, soffermandosi anche sull’aspetto turnover. Ecco le parole del tecnico riportate da “Tuttojuve.com”: Sul Lecce: “Il Lecce è una squadra propositiva, che anche nei momenti […] L'articolo Lecce-Juventus, Sarri: ...

Lecce-Juventus - frenata inattesa ma Sarri non teme l’Inter : Lecce-Juventus: Maurizio Sarri, durante il posta partita, ha commentato l’episodio del rigore di De Ligt, soffermandosi anche sull’Inter che proprio in questo momento sta scendendo in campo a San Siro per affrontare il Parma. Sulla situazione informati: “Pjanic non so come sta, Higuain invece è in infermeria e gli stanno mettendo i punti poi valuteranno se portarlo in ospedale, ma è coscente e spero che possa tornare a Torino ...

Juventus – Il pareggio col Lecce e l’assenza di Ronaldo - Sarri spiega : “si sentiva stanco mentalmente” : Sarri analizza il pareggio di questo pomeriggio tra Lecce e Juventus: e parole del tecnico bianconero dopo l’1-1 di oggi contro i salentini 1-1, è questo il risultato dell’anticipo della nona giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. I bianconeri sono stati fermati dai salentini e portano a casa un solo punto, rischiando di verdersi scavalcare già questa sera dall’Inter, in campo contro il Parma. Donato ...

Juventus – Higuain in ospedale - Sarri tranquillizza i fan : “tornerà presto con noi” : Maurizio Sarri rassicura tutti i tifosi bianconeri sulle condizioni di Gonzalo Higuain Momenti di apprensione dopo la sfida tra Lecce e Juventus, anticipo della nona giornata di Serie A. Gonzalo Higuain è stato trasportato in ospedale a causa dei capogiri accusati a fine partita, dopo il terribile scontro col portiere del Lecce Gabriel. E’ Maurizio Sarri il primo a dare notizie rassicuranti sull’argentino: “Gonzalo ...

Lecce-Juventus - Sarri deluso : “troppo superficiali” : “Dovevamo essere piu’ attenti dopo il nostro gol, abbiamo fatto comunque una buona gara, non mi e’ piaciuta la gestione del vantaggio, non siamo stati lucidi in zona gol, forse siamo stati troppo leggeri, e superficiali nella gestione delle nostre azioni pericolose”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, intervistato da Sky dopo il pareggio 1-1 nella sfida contro il Lecce “Ronaldo? Cristiano era stanco ...

Infortuni Juventus : due brutte notizie per Maurizio Sarri : Infortuni Juventus – Finisce male la trasferta di Lecce per la Juventus. Non soltanto un risultato beffardo per i bianconeri, che ora oltre al primato in classifica, rischiano di perdere anche due pedine importanti. La partita tra i giallorossi ed i bianconeri finisce 1-1 con due rigori, uno per parte, ma a preoccupare la panchina della Juventus è la situazione Infortuni. Infortuni Juventus, la situazione si complica per Sarri E’ una ...

Live Lecce-Juventus 0-0 : Sarri lancia il tandem Higuain-Dybala : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri al “Via del Mare” senza CR7! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, tra poco scenderanno in campo. 14.51 Infatti, nemmeno il tempo di tale notizia, i giornali hanno già individuato un possibile scambio tra Kylian Mbappé e Paulo Dybala più 180 milioni verso Parigi: possibile che la Juventus si liberi già del suo #10? 14.49 Notizia di qualche giorno fa, dopo il consiglio d’amministrazione, è stato ...