Juventus-Genoa | Sarri conferenza stampa | “Chi gioca domani? Su Higuain e Bonucci dico

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 29 ottobre 2019)- Giornata di vigilia in casa, bianconeri attesi dalla sfida disera contro il. Come accennato in mattinata,sarebbe pronto a mettere in atto diversi cambi dal primo minuto. Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny, mentre potrebbe arrivare anche un turno di riposo pero De Ligt.si affiderà al solito 4-3-1-2, anche se, come noto, dovrà fare ancora a meno di Ramsey, fermo ai box per un leggero problema all’adduttore. Il centrocampista potrebbe tornare a disposizione nel corso delle prossime settimane. Stesso discorso per Douglas Costa, il brasiliano potrebbe far ritorno in vista del derby di Torino.: le parole del tecnico bianconero Su Bernardeschi: “Federico sta bene, ha commesso degli errori così come hanno fatto altri. E’ un discorso che riguarda ...

juventusfc : Fra Lecce e Genoa, il punto di #AlexSandro ???? - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? Nessuna lesione muscolare per #Pjanic ? Salta il #Genoa, si prova recupero per il #Torino… - forumJuventus : #JuveGenoa, domani ore 21. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2. Dybala e Ronaldo in attacco con alle spalle Bernardeschi. De… -