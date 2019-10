Juventus Genoa probabili formazioni | riecco Ronaldo | 5 novità dal 1′

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 29 ottobre 2019)- Vigilia in casa bianconera in vista della sfida di domani sera contro il. Sarri si affiderà a diversi cambi di formazione, una soluzione che consentirà a diversi interpreti di rifiatare e a chi ha giocato meno di mettere minutaggio sulle gambe. In porta potrebbe giocare Buffon. L’ex PSG, salvo clamorosi colpi di scena, sarà preferito a Szczesny. In difesa fuori uno tra Bonucci e De Ligt, con il primo candidato ad un turno di riposo. Al suo posto ballottaggio tra Demiral e Rugani, con il centrale turco leggermente favorito sull’ex Empoli.: fuori Higuain, in attacco Dybala-Cuadrado ritornerà in campo dal 1′, mentre sulla sinistra Alex Sandro potrebbe rifiatare lasciando spazio ad uno tra Danilo o De Sciglio. A centrocampo fuori Pjanic, dentro Bentancur, completeranno la linea mediana ...

juventusfc : Fra Lecce e Genoa, il punto di #AlexSandro ???? - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? Nessuna lesione muscolare per #Pjanic ? Salta il #Genoa, si prova recupero per il #Torino… - forumJuventus : #JuveGenoa, domani ore 21. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2. Dybala e Ronaldo in attacco con alle spalle Bernardeschi. De… -