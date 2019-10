Juventus Genoa formazioni | out Higuain | riecco Douglas Costa | De Ligt dal 1′

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 29 ottobre 2019)- Bianconeri pronti alla sfida di domani sera contro unrinato dalla cura Thiago Motta dopo il brillante successo contro il Brescia. Sarri, come confermato in conferenza stampa, si affiderà a diverse novità dal 1′. In porta Buffon resta in vantaggio su Szczesny, in difesa nessun cambio, con Cuadrado pronto ad occupare nuovamente la posizione di terzino destro con Bonucci e Decentrali e Danilo in ballottaggio con Alex Sandro per il ruolo di terzino sinistro., out? Sarri confermerà il 4-3-1-2 con Bentancur schierato in posizione di play maker al posto di Pjanic. Escluse lesioni per il centrocampista bosniaco, ma difficilmente l’ex Roma sarà convocato. Completeranno la linea mediana Khedira e Matuidi. In attacco spazio per Bernardeschi alle spalle di Ronaldo e Dybala. Da valutare le ...

