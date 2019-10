Juventus | contro il Genoa si rivede CR7 | potrebbe toccare anche a Buffon e Demiral

Juventus - contro il Genoa potrebbero giocare Ronaldo e Dybala : La Juventus, domani sera 30 ottobre alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino, affronterà il Genoa del nuovo allenatore Thiago Motta nel turno infrasettimanale di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto a Lecce, Maurizio Sarri vuole ora tornare a vincere, per mantenere invariato il vantaggio in classifica sull'Inter di Antonio Conte, che attualmente segue a un solo punto di distanza. contro il Genoa ritorna Cristiano Ronaldo La Juventus, ...

Ronaldo : ‘Il mio gol preferito è quello segnato contro la Juventus’ : Cristiano Ronaldo, vincitore di ben cinque Palloni d'Oro, non riceve questo premio dal 2017, ma adesso ci sarebbero segnali incoraggianti per tornare sul gradino più alto del podio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, una delegazione di France Football si sarebbe recata a Torino per incontrare l'attaccante della Juventus, che ha rilasciato un’intervista che sarà in prima pagina sul prossimo numero. Alcuni spezzoni dell'articolo, in ...

Juventus - infortunio Higuain : le sue condizioni dopo i controlli al Jmedical : Gonzalo Higuain è stato sottoposto ai controlli medici del caso dopo l’infortunio alla testa rimediato a Lecce: la tac ha dato esito negativo Sabato pomeriggio complicato per la Juventus al Via del Mare. Nella giornata di ieri i bianconeri sono stati fermati sull’1-1 dal Lecce ed hanno anche perso Gonzalo Higuain per infortunio. La situazione dell’argentino ha destato una certa preoccupazione visto l’infortunio alla ...

L’Inter non approfitta del passo falso della Juventus : contro il Parma finisce solo 2-2 [FOTO] : Inter-Parma live – E’ andato in archivio il secondo match di oggi valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Parma, due squadre che hanno dato vita ad una partita scoppiettante e ricca di gol. Qualche errore di troppo in difesa per la squadra di Antonio Conte che però come al solito si è rivelata pericolosa in attacco, molto bene gli uomini di D’Aversa soprattutto in ripartenza, in ...

Juventus – Paura per Higuain : l’argentino trasportato in ospedale dopo lo scontro col portiere del Lecce : Higuain trasportato in ospedale a Lecce dopo lo spaventoso scontro col portiere Gabriel Vasconcelos Ferreria Un 1-1 amaro per la Juventus oggi allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. I bianconeri hanno pareggiato contro i salentini, salendo così a quota 23 a +2 dall’Inter che potrebbe riprendersi oggi la vetta della classifica. Intanto, la società e tutti i tifosi bianconeri vivono attimi di apprensione per le condizioni di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non convocato per la sfida contro il Lecce : Si gioca la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo domani alle 15 scenderà in campo la Juventus in trasferta contro il Lecce, gli uomini di Maurizio Sarri hanno intenzione di confermarsi in vetta alla classifica. Di fronte il Lecce, la squadra di Liverani è in corsa per la salvezza ed è reduce dall’importantissimo pareggio ...

Lecce - contro la Juventus con la maglia ‘Smiling warrior’ : il significato : Si avvicina sempre di più la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi delle squadre, in particolar modo non ha intenzione di fermarsi la Juventus che affronta in trasferta il Lecce. Nel frattempo in occasione della partita i calciatori e il tecnico Liverani indosseranno le magliette con il simbolo ‘Smiling warrior’ che sono state fatte realizzare agli amici di Giovanni Custodero, un ragazzo ...

Juventus - continua il lavoro al JTC : contro il Lecce potrebbe giocare Emre Can : Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi e prepararsi in vista della gara contro il Lecce. I bianconeri, infatti, già sabato pomeriggio saranno in campo e per questo motivo Maurizio Sarri starebbe pensando ad attuare un po' di turnover anche perché il calendario è davvero serrato. Il tecnico toscano, contro il Lecce, confermerà il 4-3-1-2 e come trequartista dovrebbe rivedersi Federico Bernardeschi. Il numero 33 ...

Juventus - subito al lavoro dopo la UCL : contro il Lecce potrebbe riposare CR7 : Non c'è un attimo di sosta per la Juventus che deve già mettere in archivio la notte di Champions League per pensare ai prossimi impegni. Infatti, sabato alle ore 15, la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo per affrontare il Lecce. Per questo match non è da escludere che l'allenatore juventino possa fare del turnover, un turnover che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Infatti, non è da escludere che CR7 possa riposare visto che ...

Juventus - Douglas Costa potrebbe tornare in campo contro il Lecce : La Juventus si appresta a disputare l'importante match contro il Lokomotiv Mosca, in caso di vittoria i bianconeri potrebbero gettare le basi per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nella conferenza stampa di presentazione del match, hanno parlato Cristiano Ronaldo e Sarri, soprattutto il tecnico toscano si è soffermato sulla rosa e sui possibili convocati per la partita di Champions League. Ha confermato ...

Juventus - contro la Lokomotiv dubbio Dybala-Higuain - sulla trequarti agirà Bernardeschi : Questo pomeriggio, dopo le 16, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi sotto la pioggia in vista della partita contro la Lokomotiv Mosca. Questa seduta è servita a Maurizio Sarri per iniziare a pensare alla formazione da schierare martedì sera. Anche ieri la Juve si era allenata ma il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante. Ovviamente, Douglas Costa non era ...

Bonolis : 'L'Inter mi è piaciuta contro la Juventus - che comunque ha meritato di vincere' : La Juventus ha ripreso il campionato dove lo aveva lasciato, ovvero ha vinto l'importante match contro il Bologna, che comunque ha dato filo da torcere ai bianconeri. Anche l'Inter però ha risposto alla squadra allenata da Sarri, grazie ad una faticosa vittoria in casa del Sassuolo. Nonostante un dominio manifestato nel primo tempo, gli uomini di Conte hanno subito l'offensiva del Sassuolo che è riuscito a realizzare tre reti ad una delle difese ...

Juventus - squadra già al lavoro : si pensa alla partita contro la Lokomotiv Mosca : Questa mattina, la Juventus si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro la Lokomotiv Mosca. Infatti, i bianconeri martedì saranno nuovamente in campo per la terza gara del girone di Champions League. Oggi, però, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi e chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri giocatori hanno effettuato un allenamento tradizionale. Dunque di fatto Maurizio ...

Juventus – Sarri con i piedi per terra dopo la vittoria sul Bologna e sull’incontro con Mihajlovic svela : “sono raffreddato e…” : Maurizio Sarri commenta la prestazione della Juventus dopo la vittoria contro il Bologna allo Stadium La Juventus sorride allo Stadium: grazie alla reti di Ronaldo e Pjanic i bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna di Mihajlovic, consolidando il loro primo posto in classifica. “Abbiamo fatto bene ma non bisogna gestire le partite, non bisogna gestire i risultati e non bisogna gestire le energie perchè poi ti possono succedere ...