Jovanotti scherza dopo un piccolo incidente | Ho dimenticato la forza di

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Buongiorno! Mi eroper un attimo che sulla terra esiste ladi gravità”. Con queste parole e con l’ironia che lo contraddistingue, scrivendo un post su Instagram,ha raccontato ai fan della piccola disavventura che ha dovuto affrontare e dei punti che è stato costretto a mettere sul sopracciglio. View this post on InstagramA post shared by lorenzojova (@lorenzojova) on Oct 29, 2019 at 12:23am PDTNon ha spiegato nel dettaglio che cosa gli sia successo ma ha rassicurato i suoi ammiratori: “Non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti”, ha detto sui social. A questo primo post ne è seguito un secondo, il cui unico obiettivo era suscitare ilarità. Indossando un cerotto di Hello Kittyha scritto: “Quella scatola nell’armadio dei medicamenti era lì da quando ...

