Iraq | a volto coperto aprono il fuoco sui manifestanti | 18 morti

Fonte : blogo

(Di martedì 29 ottobre 2019) img src="https://media.polisblog.it/1/129/mosul--2017-08.jpg" alt="ilsulla folla kerbala" size="large" id="384617”Il coprinotturno imposto dal governo iracheno non ha fermato le proteste di piazza contro il carovita nel paese, proteste che nelle ultime ore si sono tinte di sangue. Alcuni uomini mascherati hanno sparato suinella città santa sciita di Kerbala, a sud della capitale Baghdad: almeno 18 persone sono morte secondo funzionari iracheni che hanno citato dei testimoni diretti dell’attacco.Secondo l'Associated Press ierano radunati in una piazza della città quando da un’auto è partita una raffica di colpi di arma da. Subito dopo sul posto si sono materializzati degli uomini vestiti di nero con ilche hanno continuato a sparare sulla folla inerme., ail...

acistampa : RT @acistampa: ????Il nuovo volto della Segreteria di Stato ????Incontro tra il Cardinale Bassetti e il premier @GiuseppeConteIT ????@ComeceEu ,… - acistampa : ????Il nuovo volto della Segreteria di Stato ????Incontro tra il Cardinale Bassetti e il premier @GiuseppeConteIT ????… - frances92588901 : Oggi è uno di quei momenti patetici, ma insieme ai marines ci son o mille altri mercenari, in LIbia, come in Siria,… -