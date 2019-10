Inter – Marotta guarda al futuro e rassicura | “mercato? Saremo pronti a cogliere le

Brescia-Inter - Marotta annuncia innesti sul mercato per gennaio : “La preoccupazione di Antonio Conte e’ giusta e legittima ed e’ condivisa da tutti noi”. Sono le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima del match contro il Brescia ha annunciato innesti per gennaio. “Quest’anno e’ iniziato un nuovo ciclo, che deve avere un percorso graduale di crescita per arrivare poi ad obiettivi sicuramente piu’ ...

Inter - Marotta guarda al mercato dei parametri zero : tra gli obiettivi ci sarebbe Meunier : L'Inter potrà essere sicuramente la protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio il club nerazzurro apporrà dei correttivi alla rosa seguendo le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, stando attenti alle opportunità che il mercato darà, come ammesso ieri dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, però, sta già guardando anche alla prossima estate visto che da sempre è attento al mercato ...

Calciomercato Inter – No dal Tottenham per Vertonghen : Marotta studia il colpo a parametro zero per l’estate : Il Tottenham dice no all’Inter per Jan Vertonghen: il difensore belga è in scadenza in estate e i nerazzurri proveranno il colpo a parametro zero L’Inter pensa a come rinforzare la difesa. Il 3-5-2 adottato da Antonio Conte presuppone 3 centrali di livello, ma per giocare 3 competizioni da protagonista la squadra nerazzurra ha bisogno di almeno altri due ricambi di livello. Attualmente Skriniar e De Virj sono delle sicurezze, ...

Inter – Marotta ci crede : “ecco cosa ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi” : Marotta soddisfatto dopo l’approvazione del bilancio dell’Inter: le parole dell’ad nerazzurro Approvato il bilancio dell’Inter: nonostante il conto ancora in rosso la società nerazzurro ha fatto progressi da gigante, regalando soddisfazioni al suo presidente Zhang, e all’ad Interista. Claudio Grassi/LaPresse “La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro Internazionale come Antonio ...

Inter - Conte avrebbe incontrato Marotta - Zanetti e Ausilio per chiedere rinforzi : Il passo falso contro il Parma di sabato ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter. Un pareggio Interno per 2-2 allo stadio Meazza che non è stato preso bene in particolar modo dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che nel post partita non si è detto sereno visti i troppi impegni ravvicinati e i tanti infortuni che stanno colpendo la rosa in questo periodo (su tutti quelli di Sanchez, Sensi e D'Ambrosio). Amaro in bocca reso tale soprattutto, ...

Inter - Marotta torna a parlare di Mauro Icardi : “lo seguiamo con attenzione - è di nostra proprietà” : L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato del momento felice che sta vivendo Mauro Icardi, ammettendo come il club continui a seguirlo Cinque gol nelle ultime quattro partite per Mauro Icardi, che ha cominciato a segnare con regolarità come avveniva ai tempi dell’Inter, facendo le fortune del Paris Saint-Germain. AFP/LaPresse L’argentino comunque resta nel radar del club nerazzurro, che resta proprietario del ...

Inter - Marotta avrebbe messo nel mirino Ibrahimovic come vice Lukaku per gennaio : L'Inter sarà quasi sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno la necessità di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte. Un'esigenza che potrebbe essere ancora più incombente qualora la squadra dovesse restare in lotta punto a punto per il primato in classifica con la Juventus. Al momento è seconda in classifica con 21 punti, a meno uno proprio dai bianconeri. ...

Inter - ci sarebbe Pinamonti tra gli obiettivi di mercato di Marotta : Il calciomercato non termina mai, pur essendosi chiusa un mese e mezzo fa la sessione estiva. Uno dei club che si sta già muovendo con largo anticipo è l'Inter. I nerazzurri faranno sicuramente qualcosa per rinforzare la rosa a gennaio, cercando di rimediare alle carenze mostrate in questa prima parte della stagione. Nonostante il buon inizio, con sette vittorie nelle prime otto giornate, infatti, la squadra di Antonio Conte ha evidenziato ...

Calciomercato Inter - Conte una furia dopo la partita con il Sassuolo a Marotta ha chiesto per gennaio due grandi colpi : Un Antonio Conte arrabbiatissimo dopo la partita giocata dalla sua Inter contro il Sassuolo. Una partita che si era messa sul binario giusto per l’Inter ma che fino alla fine il Sassuolo ha rischiato di pareggiare. In panchina l’ex allenatore della nazionale ha fatto volare di tutto, ha preso a calci bottigliette e tutto ciò che aveva sotto i piedi. L’allenatore, sembra che abbia chiesto un urgente incontro con il DS Marotta. Antonio ...

Inter - Ibrahimovic si candida per un ritorno in Italia : Marotta chiarisce gli obiettivi nerazzurri : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato sulle parole di Ibrahimovic, che ha ammesso come gli piacerebbe tornare in Italia Zlatan Ibrahimovic ha rivelato negli scorsi giorni di voler tornare in Italia, sottolineando la propria convinzione di poter fare ancora la differenza, nonostante i suoi 38 anni. Lapresse Lo svedese non ha posto particolari preclusioni, lasciando aperta la porta a qualsiasi società, Bologna ...

Inter - Marotta : “Ibrahimovic a gennaio? Rosa competitiva nel reparto offensivo - aspettiamo…” : Marotta sul mercato di gennaio L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN : “Il mercato di gennaio è a disposizione delle società. La disponibilità di acquisizione non è semplice, i forti non sono disponibili ai trasferimenti, ma noi dobbiamo essere vigili per vedere il mercato quali opportunità può offrire. Ibrahimovic? Abbiamo una Rosa competitiva ...

Inter - Marotta avrebbe messo gli occhi su Zakaria : costerebbe 50 milioni di euro : Si chiama Denis Zakaria e pare sia uno dei nomi presenti nella lista degli obiettivi di mercato dell'Inter per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il giocatore svizzero ha 22 anni e potrebbe risultare utile per il centrocampo, poiché è in grado di ricoprire tutti i ruoli in mediana, anche se rende al meglio come regista. Ad esempio, proprio nella nazionale svizzera occupa questa zona del campo ed è riuscito a conquistare una ...

Inter - Marotta e il tesoretto dalle cessioni : tra queste ci sarebbe quella di Gabigol : L'Inter è stata la grande protagonista della scorsa sessione di calciomercato andando ad investire oltre centocinquanta milioni di euro. Il colpo principale è stato rappresentato dall'arrivo di Romelu Lukaku, arrivato dal Manchester United per sessantacinque milioni più bonus diventando così l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro. Società che si prepara ad essere protagonista anche nelle prossime sessioni di mercato. Il motivo è ...

Marotta e Conte vorrebbero un'Inter 'italiana' : nel mirino ci sarebbero Chiesa e Tonali : Beppe Marotta e Antonio Conte avrebbero un progetto ben preciso per l'Inter del futuro. Amministratore delegato e tecnico vorrebbero, infatti, puntellare la rosa gradualmente di talenti italiani per far sì che nelle prossime stagioni la squadra possa ruotare intorno ad una sorta di zoccolo duro "azzurro". In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport il principale ideatore di questa strategia sarebbe il dirigente varesino che l'avrebbe avuta in ...