Infortunio Joronen | si ferma il portiere del Brescia | contro l’Inter debutto per Alfonso

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Brutta tegola per Corini. A poche ore dalla partital’Inter, in programma stasera alle 21, ilperde peril. L’estremo difensore finlandese ha accusato un problema in allenamento e non è stato convocato. Brutta notizia per l’allenatore delle Rondinelle visto chesi è sempre ben comportato fin qui. Al suo posto giocherà Enrico, alin Serie A. Per ildelsarà un esordio speciale dato che è cresciuto nell’Inter. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, siildell’InterperCalcioWeb.

CalcioWeb : #BresciaInter, infortunio per #Joronen ?? problemi per Corini a poche ore dall'Inter ?? - FcInterNewsit : Qui Brescia - Joronen fuori per infortunio. Morosini out per scelta tecnica - TuttoFanta : ??#BRESCIA: Non ci sarà #Joronen contro l'Inter a causa di un infortunio muscolare. ??? -