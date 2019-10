India | è morto il bimbo di 2 anni precipitato in un pozzo abbandonato dopo 82 ore di

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) ÈSujith Wilson, ildi duein una Tamil Nadu in. Il suo cadavere è stato recuperato al termine del quarto giorno di operazioni di salvataggio, che hanno coinvolto oltre 500 persone. L'intervento è stato rallentato a causa del maltempo e della conformazione del terreno. Nonostante le speranze dei soccorritori, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

CasaLettori : RT @lori_gianna: @CasaLettori @FDrigani @Marco_dreams @FioccaGabriele @BroviaDona @DonatoMarinelli @ducati11evo @involopaolo @VIOLA_MARTELL… - involopaolo : RT @lori_gianna: @CasaLettori @FDrigani @Marco_dreams @FioccaGabriele @BroviaDona @DonatoMarinelli @ducati11evo @involopaolo @VIOLA_MARTELL… - VIOLA_MARTELLA : RT @lori_gianna: @CasaLettori @FDrigani @Marco_dreams @FioccaGabriele @BroviaDona @DonatoMarinelli @ducati11evo @involopaolo @VIOLA_MARTELL… -