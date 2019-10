Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'articolo, busper lecon il “biglietto rosa” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

ilfogliettone : India, bus gratis per le donne a Delhi con il 'biglietto rosa' - - Affaritaliani : India, bus gratis per le donne a Delhi con il 'biglietto rosa' - DFuniverse : RT @lerbobuono: In strada c'è un indiano che vende ombrelli. Ha venduto l'ultimo e vorrebbe tornare a casa ma il biglietto del bus costa tr… -