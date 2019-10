Incidenti stradali | muoiono un 34enne nel milanese ed una 64enne in Calabria

Incidenti stradali - per le auto più tecnologiche in meno : Incidenti stradali, per le auto più tecnologiche in meno.Secondo i dati di uno studio realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo di Aci

Milano e Monza (con Rimini e Ascoli Piceno) sono le province italiane con l'indice più basso di mortalità negli Incidenti stradali. Nel 2018, sulle strade italiane si sono verificati 172.553 sinistri con lesioni a persone, che hanno causato 3.334 decessi e 242.919 feriti, pari a 472 Incidenti, 9 morti e 665 feriti, in media, ogni […]

Incidenti stradali - ventitré morti in tre weekend : "Basta stragi - più controlli" : Le ultime quattro vittime sulle strade a Catania. Giovanissimi, erano tutti senza cintura L’allarme si estende al Sud. L’Asaps: poca vigilanza notturna su alcol e stupefacenti

Incidenti stradali - Genova maglia nera nel 2018 : Genova la città maglia nera nella classifica sugli aumenti dei morti per Incidenti stradali, 37 in più rispetto al 2018 a causa del collo del ponte Morandi, il 14 agosto dello scorso anno. Lo rivelano le statistiche provinciali elaborate da ACI e Istat. Alle spalle della Superba si collocano Bari (+24), Brescia (+22), Messina (+19), Chieti (+15) e Vercelli (+13). maglia bianca, invece, per Modena e Foggia, dove si sono registrati 18 morti in ...

Incidenti stradali : 4 giovanissimi deceduti nel cosentino - un 47enne muore a Catania : Sulle strade italiane il primo weekend di ottobre è stato contraddistinto da alcuni Incidenti stradali mortali: in particolare hanno perso la vita quattro giovanissimi in Calabria e un uomo di 47 anni in Sicilia. In particolare in provincia di Cosenza, la notte del 5 ottobre, quattro ragazzi sono morti dopo un scontro frontale contro un'altra auto occupata da due persone che sono rimaste ferite in modo piuttosto serio....Continua a leggere

Vieni da Me - Benedetta Parodi : “Due Incidenti stradali mi hanno cambiato la vita” : Benedetta Parodi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me dove ha partecipato al gioco della “cassettiera”. E proprio mentre ricordava il passato, la giornalista ha rivelato che due incidenti stradali le hanno cambiato la vita. Uno è quello che ha vissuto in prima persona qualche anno fa, l’altro invece è quello in cui ha perso la vita la principessa Diana. “Ero già un po’ più grande, ero già sposata con Fabio ...

Incidenti stradali : tre giovani perdono la vita a Ferrara - una morta anche a Monza : Sulle strade italiane quello di fine settembre è stato un altro fine settimana tragico: quattro giovani hanno perso la vita a causa di due diversi Incidenti stradali che sono avvenuti tra venerdì e sabato, rispettivamente nei pressi di Ferrara e in Brianza. A perdere la vita sono stati in entrambi i casi dei giovani poco più che ventenni. Soltanto un ragazzo è riuscito a salvarsi, rimanendo comunque ferito: si tratta del conducente dell'auto ...

Incidenti stradali - le auto elettriche coinvolte nel 40% di sinistri in più rispetto alle altre : Le auto elettriche sono sempre più protagoniste di Incidenti stradali di quanto, in alcuni casi, non lo siano quelle tradizionali. L’allarme parte da una ricerca condotta nella Confederazione Elvetica dalla compagnia assicurativa Axa, che ha rivelato come le auto elettriche di “taglia grande”, come soprattutto suv e berline, provochino il 40% di sinistri stradali in più rispetto a quelle endotermiche della stessa stazza. Tra le criticità ...

OMS : il suicidio la 2ª causa di morte tra i giovani dopo gli Incidenti stradali : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla vigilia della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre, ha reso noto che il suicidio è la 2ª causa di morte tra i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni nel mondo, dopo gli incidenti stradali. Per i giovanissimi, 15 e 19 anni, il suicidio è la 2ª principale causa di morte tra le ragazze e la 3ª nei ragazzi. Il numero di Paesi con strategie nazionali di prevenzione del ...

Incidenti stradali - tragedia sull’A12 : tir travolge tre furgoni - muore ragazzo di 27 anni : Tragico incidente sull'autostrada A12, tra i caselli di Carrara e Sarzana: una cisterna ha travolto tre furgoni che erano fermi sulla corsia d'emergenza. Un giovane di 27 anni è morto venendo travolto da uno dei furgoni. Altre otto persone, tutte di Firenze, sono rimaste ferite a causa dello schianto.Continua a leggere