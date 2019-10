Incendi nel mondo | nell’agosto 2019 si sono quintuplicati rispetto all’anno precedente

Non c’è tregua nel tarantino : Incendio in un impianto di compostaggio rifiuti a Manduria - fumo nero in citta’ : Un incendio e’ divampato nel pomeriggio nell’impianto di compostaggio di rifiuti ‘Eden 94’ di Manduria (Taranto) bruciando centinaia di metri cubi di materiale organico. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando gli idranti. Il vento ha spinto il denso fumo nero verso il centro abitato e in alcune zone del paese e’ stato avvertito un odore acre di ...

Emergenza Incendi in California : oltre 90mila evacuati a Sonoma - vasti blackout nel nord : Secondo il Los Angeles Times oltre 90mila persone sono state costrette all’evacuazione nella contea di Sonoma, in California, a causa del “Kincade Fire“: è scattato anche un vasto black-out che sta lasciando al buio 940mila utenze nel nord dello Stato, per scongiurare i rischi relativi al vento, che potrebbe abbattere i cavi dell’alta tensione, provocando ulteriori incendi. Circa 2 milioni di persone rischiano di rimanere ...

L’Incendio nel centro congressi di Auckland va avanti da tre giorni : Iniziato martedì, oggi è stato contenuto dai vigili del fuoco, mentre centinaia di persone hanno dovuto lasciare le case e gli uffici attorno

Incendi in Sardegna : fiamme sotto controllo nell’Oristanese : sotto controllo l’Incendio che da ieri notte ha devatsato una parte della pineta di Arborea, nell’Oristanese, e ha minacciato il complesso turistico Ala Birdi – Horse Country dove sono state evacuate circa 240 persone. L’impiego di due canadair e di due elicotteri ha consentito di bloccare l’avanzata delle fiamme, anche se la situazione rimane precaria, in quanto il forte vento facilita il riaccendersi di ...

Il grosso Incendio iniziato ieri nel centro di Auckland - in Nuova Zelanda - non è ancora stato spento : Il grosso incendio iniziato ieri nel centro di Auckland, in Nuova Zelanda, non è ancora stato spento dopo più di 24 ore. L’incendio era iniziato martedì intorno alle 13 (ora locale: poco dopo la mezzanotte italiana) nel cantiere di un

Notte di fuoco in Sardegna - Incendi nell’Oristanese : evacuate centinaia di persone : Notte di paura in Sardegna, nell’Oristanese: diversi grandi incendi stanno divampando nella costa, è stato necessario evacuare quasi 300 persone. Situazione critica ad Arborea, dove le fiamme hanno attaccato la pineta e minacciato il resort Ala Birdi – Horse Country. Intorno alla mezzaNotte sono stati evacuati i 238 ospiti del complesso, trasferiti nella palestra comunale del paese. L’incendio sta ancora imperversando e sta ...

Torino - Incendio alla Cavallerizza Reale - sito Unesco nel cuore della città : Le fiamme sono divampate all'alba ed hanno avvolto il tetto dell'edificio, che sorge nel cuore di Torino. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco che stanno tentando di domare l'incendio affinché non si estenda a tutta la struttura e al vicinissimo auditorium della Rai.Continua a leggere

Cile - proteste contro gli aumenti nel settore trasporti. Palazzo Enel a Santiago Incendiato e distrutto. Dichiarato stato d’emergenza : Il Cile tenuto in scacco dalle proteste di piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni di Santiago per manifestare contro l’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale il Palazzo dell’Enel è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al ...

Enorme Incendio nel campo profughi di Samos in Grecia : 5mila migranti evacuati : Ancora una volta tutto sarebbe nato dalle proteste dei migranti costretti a vivere in condizioni pessime e degradanti in un campo che dovrebbe ospitare non più di settecento persone ma che ne accoglie oltre sette volte la sua capacità. "Migliaia di persone vivono in condizioni igienico-sanitarie inumane con gravi conseguenze e rischi per la salute" denuncia Medici Senza Frontiere.Continua a leggere

Lunedì sera si è sviluppato un Incendio nel centro per migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

Aviano - Incendio nel deposito rifiuti : scuole chiuse : Luca Sablone Il sindaco di Porcia avverte i cittadini: "Tenere le finestre chiuse, non fare attività all'aperto e non consumare ortaggi dell'orto" Paura ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove nella notte di sabato 12 ottobre è divampato un vasto incendio nel deposito dell'azienda di rifiuti Snua; precisamente le fiamme hanno preso corpo nella zona industriale della città, in un capannone dell'impianto di compostaggio e ...