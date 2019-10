Incendi | brucia la California | le immagini del disastro

California - Incendi devastanti : oltre 50 mila persone evacuate - brucia la valle del Vino : Non c'è pace per gli abitanti della California, costretti nuovamente a fronteggiare un nuova emergenza incendi. Sono circa 50 mila le persone costrette dalle fiamme ad abbandonare le...

IncendiO LENO - ESPLOSIONE CASEIFICIO SOLAT/ Video - 30mila forme di Grana bruciate : INCENDIO a Castelletto di LENO, Brescia,, distrutta la fabbrica-CASEIFICIO SOLAT dopo un'ESPLOSIONE: Video choc, 6 feriti e 30mila forme di Grana bruciate

Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino : la storia del sito UNESCO che sta bruciando : Uno degli edifici di Torino sta bruciando: si tratta della Cavallerizza Reale, divenuta sito UNESCO nel 1997 e da sempre simbolo della storia della città. Costruita nel XVII secolo per ospitare l’addestramento dei giovani cadetti dell’Accademia Reali la Cavallerizza era già stata danneggiata durante la guerra e da un Incendio doloso nel 2014: ecco la sua storia.Continua a leggere

Brucia Los Angeles : devastante Incendio provoca 100mila evacuati : Ancora incendi in California: un grave incendio sta interessando dalla notte l'area nord di Los Angeles. Le fiamme, complice il forte vento che soffia nella zona, si sono velocemente propagate...

Incendi - la Sardegna brucia ancora : 3 grossi roghi - in fumo 17 ettari : brucia ancora la Sardegna. I mezzi aerei del Corpo forestale sono intervenuti oggi per affrontare in particolare tre grossi Incendi, che hanno bruciato 17 ettari di boschi e pascoli. Il più grave a Silanus, in provincia di Nuoro, dove le fiamme hanno percorso circa 11 ettari di roverella e leccio. Qui sono intervenuti due elicotteri dalle basi di Alà dei sardi e Bosa, e due Canadair provenienti da Ciampino. Le operazioni di spegnimento si sono ...

Algeria - Incendio nel reparto maternità dell’ospedale : neonati bruciati vivi - otto morti : La tragedia nella notte a El Oued, vicino al confine con la Tunisia. Le fiamme si sarebbero propagate a causa del malfunzionamento di un dispositivo anti-zanzare. Tre delle vittime sono morte per le ustioni, cinque di asfissia. Lo stesso reparto era già stato colpito da un incendio nel maggio del 2018, ma fortunatamente non c'erano state vittime.Continua a leggere

Incendi : brucia collina nel Salernitano - sgomberi e scuole chiuse : Un Incendio di vaste proporzioni è in corso sulla collina di Saretto, nel comune di Sarno, nel Salernitano. Le fiamme lambiscono anche le abitazioni e, per questo, il sindaco ha invitato i cittadini residenti in via Mazzini e via Mortaro ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. Il rogo è divampato intorno alle 18 di oggi ed è, in linea d'aria, distante appena un centinaio di metri dal palazzo del municipio e si trova alle spalle del centro ...

Incendio a Sarno - brucia collina nel Salernitano : scatta l'evacuazione : Paura nel Salernitano per un Incendio di vaste proporzioni sulla collina di Saretto, nel comune di Sarno. Le fiamme lambiscono anche le abitazioni e, per questo, il sindaco ha invitato i cittadini residenti in via Mazzini e via Mortaro ad allontanarsi dalle proprie abitazioni (qui l'ordinanza). Incendio vicino al centro del paese Il rogo è divampato intorno alle 18 di venerdì ed è, in linea d'aria, distante appena un centinaio di metri dal ...

Deforestazione e Incendi - l’Africa è peggio dell’Amazzonia : in Brasile brucia anche il Pantanal - la più grande zona umida del mondo : Gli incendi hanno devastato l’Amazzonia e la notizia del polmone della Terra in fiamme ha fatto il giro del mondo (seppur con un certo ritardo). Eppure la Deforestazione sta colpendo maggiormente i Paesi dell’Africa occidentale e del Bacino del Congo, ma di questo si parla ancora meno. A denunciarlo è l’ultimo rapporto sulla Dichiarazione delle Foreste di New York – firmata nel 2014 con l’obiettivo di firmare il ...

Incendi : in Toscana divieto di abbruciamento prorogato al 30 settembre : In Toscana è stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di Incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. La proroga di ulteriori 15 giorni si è resa necessaria a causa del previsto mantenimento, per tutto il mese di settembre, di condizioni meteo stabili. Il Consorzio LaMMA fornisce indicazioni sul probabile instaurarsi di ...