Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il 49enne sunnitagetta la spugna dopo tredici giorni diche hanno riempito strade e piazze. Nemmeno l’annuncio fatto il 21 ottobre di un piano di riforme economiche con la nuova legge di bilancio è bastato a sedare le manifestazioni

fisco24_info : Incalzato dalle proteste, si dimette il primo ministro libanese Hariri: Il 49enne sunnita Hariri getta la spugna do… - Robertogabelli3 : @FirstGenni @matteosalvinimi Che palle! Avrei voluto mantenere un po' di riserbo, ma incalzato dalle vostre continu… - anschiavo : @CarloCalenda Ma come un progetto non suo? Ma se sin dalle primarie è stato l'unico a non prendere chiaramente le d… -