Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Milano , 29 ott. (Adnkronos) - L’aeroporto di Milanoha ormai riaperto i battenti dopo la chiusura estiva per i lavori di modernizzazione degli impianti di sicurezza e per un primo cambio di look, in attesa del restyling definitivo dei prossimi mesi. Fra i primi passeggeri a testare i nuovi s

TV7Benevento : Inaugurato parcheggio low cost Quick Linate... - fisco24_info : Inaugurato parcheggio low cost Quick Linate : - misiagentiles : RT @Adnkronos: Inaugurato parcheggio low cost Quick Linate -