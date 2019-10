In Iraq le proteste finiscono nel sangue 18 morti e oltre 800 feriti a Kerbala

In Iraq le proteste causano decine di morti e sfidano il governo : Almeno sessanta persone sono morte negli scontri tra manifestanti e polizia, ma il governo non vuole cedere e le proteste continuano. Leggi

Ci sono stati molti morti nelle proteste in Iraq : Almeno 30, secondo i media internazionali, mentre in migliaia continuano a manifestare contro il primo ministro Adel Abdul Mahdi

Le proteste in Iraq sfociano in morti e feriti. Appello alla calma dell'ayatollah Al-Sistani : Baghdad, spari sulla folla. Ma la rivolta sociale in Iraq non si placa. Sarebbero almeno 9 le vittime nel Paese - 5 solo nella capitale irachena e 5 a Nassiriya -, teatro di nuove proteste a cui le forze di sicurezza hanno risposto sparando colpi di avvertimento in aria e usando lacrimogeni e cannoni ad acqua. Pesante anche il bilancio dei feriti, che sfiorano il migliaio. Gli scontri sono iniziati alle prime luci dell’alba a Baghdad ...

Sono ricominciate le proteste in Iraq : Contro le politiche del primo ministro Adel Abdul Mahdi: i manifestanti dicono che continueranno «fino alla caduta del regime»

Al fondo delle proteste in Libano e Iraq c'è una disconnessione rabbiosa con l'Iran : Per anni abbiamo accettato una versione molto semplice a proposito dei giovani sciiti in medio oriente. Sono attratti, specie quelli che vivono in povertà e sono moltissimi, dal regime khomeinista dell’Iran, che per loro è una guida politica, un punto di riferimento spirituale e spesso anche un cent

I morti e i feriti non frenano le proteste in Iraq : Disoccupati e stanchi delle promesse di lavoro mancate. In Iraq restano in piazza uomini tra i 19 e i 30 anni, che continuano a sfidare il coprifuoco e le forze di sicurezza. Leggi

I morti nelle proteste in Iraq sono almeno 99 - i feriti circa 4000 : Le persone morte negli scontri iniziati martedì in Iraq sono almeno 99 e i feriti sono circa quattromila, ha detto la Commissione del Parlamento iracheno per i diritti umani. Le manifestazioni erano iniziate martedì per protestare contro le politiche del

Sala la tensione in Iraq - almeno 100 morti dopo 5 giorni di proteste : Gli iracheni che protestano contro la corruzione diffusa e contro la disoccupazione a livelli altissimi ora chiedono le dimissioni del Governo, appoggiati anche da Moqtada Sadr, l'influente chierico sciita che ha la maggioranza in Parlamento. E intanto le proteste continuano, per il quinto giorno consecutivo, con un pesante bilancio di vittime (quasi cento in totale) e oltre 4 mila feriti. Convocate su Internet, le manifestazioni chiedono ...

Iraq - 60 morti nelle proteste : 11.07 E' salito a 60 il numero dei morti, 18 solo a Bagdad, nelle proteste che da martedì scorso attraversano l'Iraq. Il primo ministro Mahdi ha ordinato la revoca del coprifuoco a Bagdad.Resta in vigore in altre città. Almeno 4 delle vittime nella capitale sarebbero state uccise da "cecchini non identificati", hanno spiegato le forze di sicurezza. Il leader sciita Moqtada al-Sadr chiede le dimissioni del governo ed elezioni a anticipate."Il ...

Iraq - proteste contro carovita e disoccupazione a Baghdad e nel centro-sud : 25 morti - tra cui un bambino. Esplosione nella Green Zone : Prima Baghdad, poi anche la città santa sciita di Najaf, Nassiriya, al-‘Amara, Bassora, Hillah, Kirkuk e Tikrit. Dal 1 ottobre l’Iraq è sceso in piazza contro il nuovo governo del premier Abdul Mahdi denunciando il carovita, la disoccupazione e la corruzione imperanti nel Paese. proteste che, a pochi mesi dalla fine della guerra contro lo Stato Islamico, in molte città sono sfociate in scontri violenti con le forze dell’ordine ...

Terzo giorno di proteste in Iraq - nel Paese 18 morti : Non e' bastato il coprifuoco in vigore dalle prime ore del giorno a Baghdad per fermare le violente proteste sociali in corso da tre giorni nella capitale e che oggi hanno raggiunto le localita' meridionali, con un bilancio provvisorio di 18 vittime, mentre il 75% del Paese e' senza internet. Dalle prime ore del giorno agenti di polizia in assetto antisommossa hanno sparato colpi d'arma da fuoco in aria, e non solo, per disperdere decine di ...

Cosa succede in Iraq - colpito da proteste antigovernative : (foto: HUSSEIN FALEH/AFP via Getty Images) Da questa notte in diverse città dell‘Iraq vige il coprifuoco e l’accesso a internet è stato limitato; nessuno può muoversi o uscire da casa a meno che non sia diretto all’aeroporto o lavori per il governo. Le misure sono state decise e applicate dal primo ministro iracheno Adil Abdul-Mahdi dopo che sette persone sono morte e altre 400 sono rimaste ferite nei violenti scontri tra i ...

Le violente proteste contro il governo in Iraq : Tra martedì e mercoledì sono morte almeno 7 persone durante le manifestazioni contro il primo ministro Adel Abdul Mahdi