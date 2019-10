Imprese | Della Valle a imprenditori | ‘diamo una mano a giovani politici’

Decreto Fisco - norma contro le finte coop : Italia Viva annuncia allentamento della misura “per salvaguardare le Imprese oneste” : Per tutti i committenti attivi da almeno 5 anni e senza pendenze col Fisco continueranno a valere le stesse regole. Mentre solo gli altri verseranno le ritenute fiscali per i lavoratori, sottostando al regime di inversione contabile. Questo, spiegano all’Ansa da Italia Viva, è un punto dell’intesa raggiunta dalla maggioranza durante il vertice di lunedì a Palazzo Chigi. L’obiettivo dei renziani è attenuare la stretta ...

Le Imprese italiane eccellenza nel mondo - più veloci della politica : Le imprese italiane sono eccellenza nel mondo. Sono più veloci della politica che non sa leggere i tempi che cambiano e più forti delle pastoie burocratiche che ingessano il Paese.Riescono, all’estero, a fare cose inimmaginabili in Italia. In televisione non le trovi, ma all’estero sì. Da noi in TV c’è solo la politica a reti unificate, mentre nel resto del mondo le eccellenze imprenditoriali sono ...

Istat : “A settembre ripresa della fiducia dei consumatori ma cala quella delle Imprese. Per la manifattura è ai minimi da 5 anni” : Lieve ripresa, a settembre, dell’indice del clima di fiducia dei consumatori. Ma registra al contrario un lieve calo quello delle imprese. In particolare per la manifattura scende al livello più basso dall’ottobre del 2014, cioè da quasi cinque anni. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dall’Istat. Per i consumatori l’indice segna su agosto un “contenuto aumento” (da 111,9 a 112,2), mentre si registra una diminuzione ...

Credito commerciale - il caso della piattaforma online Sardex : “Raggiunto il mezzo miliardo di euro di scambi tra le Imprese iscritte” : Raggiunge e supera il mezzo miliardo di crediti transati Sardex.net, la piattaforma online di Credito commerciale creata in Sardegna, che da quasi dieci anni mette in relazione le imprese del territorio fornendo a loro strumenti di pagamento e di Credito. Un sistema innovativo che aiuta la comunicazione tra aziende: consente a migliaia di imprese e di professionisti di scambiarsi beni e servizi per un valore superiore al mezzo miliardo di ...

La frenata della Germania preoccupa le Imprese del nord : Il rallentamento dell'economia tedesca costringe le aziende italiane che vivono di export a ripensare alle loro strategie. Ecco come stanno reagendo Giuseppe Conte promette meno tasse e più lavoro, ma non dice dove troverà i soldi"