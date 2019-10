Imola | sindaca M5s Sangiorgi annuncia dimissioni | “Attacchi continui dal Movimento

"M5S è morto". L'addio con polemica della sindaca di Imola Manuela Sangiorgi : “Il M5s non esiste più. Il M5s è morto ed è morto quando è morto Gianroberto Casaleggio. Abbiamo visto appropriarsi di ruoli apicali da parte di persone senza arte né parte, perdere sei milioni di voti in un anno e fare finta di niente”. Lo ha detto, in un’intervista all’emittente E-Tv, Manuela Sangiorgi , sindaca di Imola che formalizzerà in consiglio comunale le dimissioni ...

M5s - sindaca di Imola Sangiorgi annuncia le dimissioni : “Non posso diventare un burattino del Pd” : La sindaca di Imola Manuela Sangiorgi, lascia l'incarico: domani, in consiglio comunale, rassegnerà ufficialmente le sue dimissioni da prima cittadina. "Non ci sono più le condizioni per andare avanti. Ho bisogno dell'appoggio per fare quello per cui i cittadini mi hanno votata, non posso rischiare di diventare un burattino in mano al Pd".Continua a leggere