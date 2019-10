Imola | M5s nel caos dopo le dimissioni della sindaca | “Il Movimento è morto” Dietro al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Telefoni muti. Bocche cucite. Imbarazzo e rabbia solo sui social oppure fuori dai taccuini dei giornalisti. Il popolo grillino si risveglia nelall’indomanicomunicazione del sindaco di, Manuela Sangiorgi che ieri sera, in piazza Matteotti, aveva chiamato a raccolta i cittadini per illustrare i progetti dell’amministrazione. Invece ha annunciato le, lasciando attoniti i presenti e la sua giunta, colta di sorpresa. “Ho bisogno di appoggio per fare ciò che i cittadini si aspettano da me, perché mi hanno votata. Non voglio essere un burattino nelle mani del Pd. Niente mi può far cambiare idea” ha sbottato Sangiorgi, che ha gettato la spugna nel giornodisfatta dell’alleanza Pd-M5s in Umbria. Lesono state ufficializzate nel pomeriggio nella seduta del Consiglio comunale. Nel suo intervento, ha ricordato i ...

