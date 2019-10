Il turista che Palermo ha reso ' famoso' | Davide Tencati | ' Vado via | ma tornerò'

Tunisia - turista francese ucciso a coltellate : l’aggressore ha gridato “Allahu Akbar”. Ferito anche un soldato : Un turista francese è stato ucciso a coltellate a Biserta, nella regione di Zarzouna, in Tunisia settentrionale. Lo riferiscono i media locali. Secondo Nessma tv l’aggressore ha gridato ‘Allahu Akbar’ e subito dopo è fuggito: le forze dell’ordine sono sulle sue tracce. Si tratta, ha dichiarato Khaled Hayouni, portavoce del ministero dell’Interno, di un uomo noto alla sicurezza con precedenti penali per reati di ...

Dispersa turista tedesca 65enne : ricerche in mare : Sono in corso da ieri sera le ricerche di una turista tedesca di 65 anni, Kunigunde Eleonore Kupfer della quale non si hanno notizie da mercoledì, giorno in cui non ha fatto rientro in albergo, a San Bartolomeo al mare, dove soggiornava con un gruppo di turisti. Già da ieri le ricerche si sono concentrate a Bordighera, dove la donna era andata il giorno precedente la scomparsa. La stanno cercando vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera e ...

Salento - arrestato 35enne che ha travolto e ucciso cicloturista : era positivo alla cocaina : L'imbianchino è accusato di omicidio stradale per la morte di un 60enne belga. La vittima stava facendo un'escursione in bici assieme ad altri quattro connazionali

Trova portafogli con 860 euro e lo restituisce - il turista senza parole : "Che generosità i siciliani" : Enrico Buffa, controllore di 59 anni, non si è fatto tentare ed è andato dritto al commissariato. Il turista lo ha voluto...

turista ubriaco nello zoo entra nella gabbia di un Panda credendo che fosse un peluche lo abbraccia - la reazione dell’animale è terribile : Un uomo di più di 50 anni, Zhang Xinyang, era in vacanza con tutta la famiglia a Pechino e ha deciso di andare a visitare il grandissimo zoo della capitale cinese. L’uomo era alticcio quando ha visto la gabbia che al di dentro un Panda e ha deciso di entrarci dentro. L’uomo, un operaio di una regione a nord della Cina, si è avvicinato al grosso animale e lo ha abbracciato credendo che fosse un peluche. In quel momento il Panda, un ...

De Rossi - prime critiche dai tifosi del Boca : “Un turista di lusso - un fantasma” : Daniele De Rossi è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Boca Juniors al suo arrivo in Argentina. Dopo lo 0-0 nel ‘Clasico’ però, in cui il centrocampista è sceso in campo da titolare, gli sono state indirizzate le prime critiche sui social da parte dei supporter della squadra. “Non ha giocato bene”, commenta un tifoso su Twitter. “E’ un turista di lusso“, “E’ stato un ...

Francesco - 12 anni - surfista “eroe” in Sardegna : salva un turista che stava annegando : Sulla spiaggia di Costa Rei in Sardegna - Francesco, un ragazzino di 12 anni, ha salvato un turista torinese in mare. Il ragazzo stava praticando surf quando ha visto l'uomo in difficoltà al largo. Una volta raggiunto, lo ha fatto salire sulla tavola e lo ha riportato a riva. A raccontare la sua storia, confermata dai tanti testimoni che hanno assistito all’eroico salvataggio del dodicenne, sono i quotidiani locali. “L’ho visto in difficoltà e ...