Il trailer di lancio di Death Stranding sarà pubblicato questa settimana

Il remake di MediEvil per PS4 si mostra nel trailer di lancio : Il publisher Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Other Ocean hanno pubblicato il trailer di lancio del remake di MediEvil per PlayStation 4, disponibile oggi in tutto il mondo.Ecco una panoramica del gioco, tramite Sony Interactive Entertainment:"Rivivi l'avventura di Sir Daniel su PlayStation 4! Un classico senza tempo ricreato... dallo scheletro dell'originale, con le dinamiche di gioco del passato ma una nuova realizzazione ...

Il trailer di lancio di Death Stranding è pronto : L'uscita di Death Stranding è sempre più vicina e, mentre i giocatori attendono trepidanti il nuovo gioco di Hideo Kojima, ecco arrivare una nuova gradita conferma.Attraverso il suo profilo Twitter, Kojima ha confermato che il trailer di lancio di Death Stranding è ufficialmente pronto, quindi i lavori sul video sono terminati.Il tweet, visibile qui sotto, mostra un singolo fotogramma del video, con alcune balene spiaggiate:Leggi altro...

The Outer Worlds si mostra nel suo trailer di lancio : Ladro, assassino o eroe? In The Outer Worlds le possibilità sono molteplici e Obsidian tiene a precisarlo anche nel suo nuovo trailer di lancio pubblicato a pochi giorni dall'uscita del titolo.Attraverso un comunicato stampa, Private Division e Obsidian Entertainment hanno rilasciato oggi il trailer di lancio ufficiale di The Outer Worlds, l'ultima "tappa" del gioco prima che tutto il mondo si lanci alla volta di Halcyon il 25 ottobre, giorno ...

Il trailer di lancio di Death Stranding potrebbe arrivare questo weekend : L'uscita di Death Stranding è sempre più vicina e, mentre i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo attesissimo gioco di Hideo Kojima, in molti stanno anche aspettando l'inevitabile trailer di lancio.Quando potremo finalmente vedere il video? Forse questo weekend.Il trailer di lancio del titolo di Kojima Productions potrebbe arrivare questo fine settimana, secondo la convention belga FACTS, dove Sony avrà uno stand dedicato a tutto ciò ...

Harvest Moon : Mad Dash si mostra nel suo trailer di lancio : Rising Star Games e Koch Media sono felici di annunciare che Harvest Moon: Mad Dash sarà disponibile in tutta Europa in versione digitale su Nintendo Switch e PlayStation 4 il 29 ottobre, mentre una versione fisica arriverà il 15 novembre.Riportiamo qui di seguito il comunicato ufficiale e il trailer di lancio per non farci sfuggire alcun dettaglio di questo debutto:Leggi altro...

Harvest Moon : Mad Dash – trailer di lancio e data di uscita europea : Rising Star Games e Koch Media sono felici di annunciare che Harvest Moon: Mad Dash sarà disponibile in tutta Europa in versione digitale su Nintendo Switch™ e PlayStation®4 il 29 ottobre &nDash; con una versione fisica che arriverà il 15 novembre! Gioca in single player o divertiti con i tuoi amici! Pesca e raccogli mentre porti a termine gli obiettivi di ogni giornata per completare ogni livello! Il ...

Call of Duty : Modern Warfare si mostra nell'esplosivo trailer di lancio : Activision ha pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty: Modern Warfare con alcuni frammenti di gameplay. Sebbene si tratti di un "soft reboot" della serie di Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare offre ancora tonnellate di esplosioni e caos, come potete vedere nel video più in basso.Non si sa molto della storia, tranne che il Capitano Price e la sua squadra daranno la caccia ad alcuni cattivi in ​​un ambientazione ...

Gran Turismo Sport Spec II ora disponibile nei negozi - ecco il trailer di lancio : Gran Turismo Sport Spec II, l'edizione "definitiva" del racing game in esclusiva PS4 di Polyphony Digital, ora è disponibile nei negozi e per l'occasione Sony ha pubblicato il trailer di lancio.Annunciata la scorsa settimana, questa nuova versione include quasi tutti gli update precedentemente pubblicati nel corso degli anni (fino alla versione 1.39 rilasciata lo scorso maggio), per un totale di oltre 275 vetture e più di 25 circuiti. Inoltre ...

Trine 4 si mostra nel trailer di lancio : L’editore indie Modus Games ha oggi condiviso informazioni approfondite su Trine 4: The Nightmare Prince, in uscita la prossima settimana, spiegando in dettaglio le abilità ampliate degli eroi, i nemici ultraterreni, e le novità della serie che i giocatori scopriranno quando l’avventura inizierà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e Xbox One l’8 ottobre. Zoya, la furba ladra di Trine, il ...

Destiny 2 : Ombre dal Profondo ci ricorda che la Luna ci aspetta nel trailer di lancio : Bungie ha pubblicato il trailer di lancio di Destiny 2: Ombre dal Profondo per la gioia dei milioni di fan di Destiny 2 che giocano su PlayStation 4, Xbox One and PC (Steam). Ecco il breve comunicato che accompagna il debutto del trailer:Mentre gli eroi dell'Ultima Città sicura rivolgevano le proprie attenzioni ai confini della nostra galassia, nuovi incubi sono emersi dalle Ombre della superficie Lunare. Torna sulla Luna. Avventurati nelle ...

Il trailer di lancio di Death Stranding potrebbe essere mostrato allo State of Play : Ormai ci siamo, domani, 24 settembre, è il giorno del nuovo State of Play, l'evento di Sony dedicato al mondo PlayStation dove sicuramente troveremo tra i protagonisti The Last of Us Part 2.Lo show sarà una nuova occasione per scoprire interessanti novità, date di uscita e altro. Ma sembra che l'evento avrà un altro illustre protagonista.Stiamo parlando dell'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima.Leggi altro...

The Surge 2 : Un nuovo trailer ci ricorda il lancio : The Surge 2, il nuovo hardcore Action-RPG, porta il suo caratteristico mix di combattimento “affetta-arti” ed esplorazione post-apocalittica su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Lo sviluppatore Deck13 e il publisher Focus Home Interactive sono lieti di fornire al pubblico un seguito appetibile sia a chi ha giocato il primo capitolo e vuole vedere come sia migliorato su tutti i fronti, sia a chi vuole godersi la ...

The Surge 2 si mostra nel trailer di lancio con i suoi brutali combattimenti : The Surge del 2017 è stato una solida interpretazione sci-fi del genere souls-like, ma c'era qualcosa che non aveva convinto al 100%. Con l'imminente sequel, tuttavia, sembra che Deck13 possa finalmente sfruttare appieno le potenzialità del primo gioco.Con l'uscita di The Surge 2 proprio dietro l'angolo, il publisher Focus Home Interactive ha pubblicato il trailer di lancio per aumentare l'hype che circonda il titolo.The Surge 2, da quanto visto ...

L'orrore di Daymare 1998 sbarca finalmente su PC. Pubblicato il trailer di lancio : Il survival horror sviluppato dal team italiano Invader Studios, Daymare 1998, è finalmente arrivato su PC. Potete fare vostro il titolo su Steam per 26,99 Euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di partenza che sarà valido fino al 24 settembre.In occasione del lancio del gioco, è stato anche Pubblicato il trailer di lancio visibile più in basso.Come si legge sulla descrizione ufficiale, "Daymare: 1998 è un survival horror in terza persona con ...