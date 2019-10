Il Segreto | spoiler al 10 novembre | Fernando rimane vedovo | Consuelo dubita della Laguna

Il Segreto - spoiler del 31 ottobre : Isaac disperato dopo il pestaggio della Laguna : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap iberica Il segreto, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre su Canale 5. A Puente Viejo continuano a tenere banco le vicende legate ad Elsa, Isaac e Antolina, con quest'ultima che è arrivata addirittura a pagare una detenuta affinchè facesse del male alla Laguna. La ragazza si ritroverà quindi nell'infermeria del carcere, dove il dottor Zabaleta ...

Il Segreto - spoiler 29 e 30 ottobre : Elsa è malata - Fernando chiede la mano di Maria Elena : Il Segreto continua ad appassionare milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse martedì 29 e mercoledì 30 ottobre su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna scoprirà di avere una grave malattia dopo la diagnosi del dottor Zabaleta, mentre Fernando Mesia deciderà di chiedere la mano a Maria Elena Casado de Brey. Il Segreto, puntata 29 ottobre: il dottor Zabaleta visita Elsa Nuovi colpi di scena accadranno ...

Il Segreto spoiler dall'11 al 17 novembre : proposta una raccolta fondi per le cure di Elsa : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Italia su Canale 5 dall'11 novembre al 17 novembre, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna spiegheranno ai loro amici che esiste una possibile cura per lei, ma è costosissima. Però poco dopo Consuelo, Marcela e suo marito Matias prenderanno al volo la proposta di Adela e Irene di avviare una raccolta fondi per pagare la cure alla Laguna. Infatti, ...

Il Segreto - spoiler iberici al 1° novembre : la Montenegro vorrà riprendersi la sua villa : Secondo le ultime indiscrezioni, le puntate spagnole della soap opera 'Il segreto' che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da lunedì' 28 ottobre a venerdì 1 novembre saranno ricche di novità e colpi di scena. In particolare, gli episodi di questa settimana si concentreranno principalmente sulle intenzioni di Donna Francisca Montenegro di recuperare tutti i suoi averi. L'occasione risulterà a lei molto propizia, nel momento in cui Don Ignacio ...

Il Segreto - spoiler dal 27 ottobre al 2 novembre : il Guerrero minaccia sua moglie : Gli spoiler della famosa soap opera spagnola Il Segreto, riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre, Severo chiederà in prestito 3000 pesetas a Prudencio, poiché sarà sicuro di poter ripagare il debito non appena i campi torneranno ad essere produttivi. L'Ortega non saprà se cedere il denaro in prestito all'uomo e chiederà un consiglio a Francisca Montenegro, ...

Il Segreto spoiler - dal 27 ritorna il serale : Isaac lascia Antolina - la Laguna ricoverata : Il Segreto ritornerà finalmente con le puntate serali. Infatti, Mediaset dopo la lunga sospensione, ha deciso di reintegrare gli appuntamenti con la prima soap opera di Aurora Guerra rendendo felici i telespettatori appassionati alle vicende che riguardano i personaggi di Puente Viejo. La telenovela sarà in programma già da domenica e, rimanendo alle anticipazioni possiamo già rivelare che vedremo svariati colpi di scena. Nei dettagli, Antolina ...

Spoiler Il Segreto al 27 ottobre : la femminista Araceli Povedano giunge a Puente Viejo : La soap iberica Il segreto continua ad emozionare i suoi numerosissimi fan, che potranno seguire le vicende ambientate a Puente Viejo anche nei pomeriggi di sabato 26 e domenica 27 ottobre su Canale 5. Molti i colpi di scena, come l'arrivo in paese di una femminista, Araceli Povedano la quale parlerà al comitato di sole donne, riscuotendo molti consensi. Elsa intanto verrà maltrattata in carcere e dopo la visita di Consuelo avrà un malore. Donna ...

Il Segreto spoiler : Maria lascia la villa di Francisca e va a vivere con Fernando : Una storica protagonista della soap opera Il Segreto nelle nuove puntate farà un gesto clamoroso. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleon) che non sarà più la stessa di prima dopo essere rimasta invalida. Nel capitolo numero 2.095, Fernando Mesia (Carlos Serrano) inviterà la sua ex moglie a trasferirsi con lui e i bambini a La Habana, precisandole che la nuova casa è molto più sicura rispetto alla villa di Francisca Montenegro (Maria ...

Il Segreto - spoiler 4-10 novembre : Maria Elena perderà la vita durante il suo matrimonio : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il segreto', nelle puntate che andranno dal 4 al 10 novembre, Elsa Laguna farà ritorno a Puente Viejo. Infatti, grazie agli sforzi di Isaac Guerrero e Matias Castaneda, la donna uscirà di prigione e farà ritorno in paese. Ma non è tutto, perché durante il matrimonio tra Fernando Mesia e Maria Elena scoppierà una bomba e la sposa perderà la vita. Invece, Matias rimarrà gravemente ferito e ...

Il Segreto - spoiler : Carmelo rimane vedovo a causa della vendetta di Francisca : Presto i telespettatori italiani dello sceneggiato Il Segreto assisteranno all’ennesima tragedia. Gli spoiler anticipano che dopo l’uscita di scena di Maria Elena Casaso de Brey, morta il giorno delle sue nozze, la cittadina di Puente Viejo verrà stravolta da un nuovo lutto. A perdere la vita in delle circostanze drammatiche sarà la maestra Adela Arellano (Ruth LIopis). Nel capitolo numero 2.093, la moglie di Carmelo Leal (Raul Pena) morirà ...

Il Segreto - spoiler 25 e 26 ottobre : Elsa tace sulle sevizie subite da Rufina in cella : Gli spoiler de Il Segreto annunciano importanti colpi di scena per questo fine settimana. Nelle puntate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre in onda su Canale 5, Elsa Laguna vivrà un vero e proprio calvario a causa di Rufina, la sua compagna di cella che la sottoporrà a pesanti sevizie. Francisca Montenegro, invece, farà alcune indagini su Maria Elena, mentre Arceli Povedano terrà un importante discorso all'associazione delle donne. Il Segreto, ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Eulalia alla ricerca di Francisca - Marcela contro Alicia : La popolare soap opera Il Segreto continua ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la settimana prossima, dicono che Eulalia Castro farà capire di aver rimesso piede a Puente Viejo per vendicarsi di Francisca Montenegro, visto che vorrà trovarla a tutti i costi. Marcela Del Molino invece sempre più distante dal marito Matias Castaneda, accuserà Alicia di aver rovinato la sua ...

Il Segreto - spoiler : Adela muore ed Irene ferita dopo un incidente stradale : Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda a breve in Italia annunciano una nuova uscita di scena. Ebbene sì, Adela Arellano e Irene Campuzano avranno un grave incidente stradale dopo che Francisca Montenegro aveva ordinato la manomissione dell'impianto frenante dell'automezzo. Se la moglie di Carmelo morirà, la madre di Carmelo rimarrà ferita in modo grave. Il Segreto: Francisca vuole vendicarsi di Severo Una nuova tragedia colpirà ...

Il Segreto spoiler al 2 novembre : la Laguna ha una grave malattia al cuore : Le anticipazioni relative alle prossime puntate de Il Segreto narrano colpi di scena all'apparenza imperdibili. Elsa continuerà la sua permanenza in prigione e la situazione peggiorerà sempre di più. Antolina, gelosissima di lei, deciderà di assoldare la sua compagna di cella Rufina per farla picchiare. In seguito al pestaggio, però, la Laguna apprenderà di avere una gravissima malattia al cuore. Nel frattempo, Isaac farà il possibile per ...