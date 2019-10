Il Segreto Anticipazioni puntata 30 e 29 ottobre | Elsa muore? Isaac

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA è cambiata? La decisione di MARCELA : Gli stratagemmi di ANTOLINA Ramos (Maria Lima) continueranno a tenere banco nelle prossime puntate italiane de Il Segreto; la ragazza farà leva, infatti, sulla bontà di MARCELA del Molino (Paula Ballesteros) per farsi ospitare alla locanda. Vediamo insieme in quali circostanze avverrà questa svolta… Il Segreto, news: Elsa è gravemente ammalata Grazie alle anticipazioni scopriamo che tutto comincerà nel momento in cui ANTOLINA ritirerà la ...

Il Segreto Anticipazioni - l’attrice di Adela confessa : “Sono triste” : anticipazioni Il Segreto, Adela muore: la confessione di Ruth Llopis Adela de Il Segreto presto morirà. La dolce moglie di Carmelo dovrà vedersela con un tragico scherzo del destino che finirà per toglierle la vita nella soap opera spagnola di Aurora Guerra. Presto infatti Donna Francisca manometterà l’auto di Severo Santacruz per ucciderlo. A morire però, a causa del tranello della Montenegro, sarà Adela, interpretata ne Il Segreto da ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 4-10 novembre 2019 : Un Ordigno alla Casona! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2019: dopo le nozze di Fernando e Maria Elena scoppia un Ordigno. E’ stato Severo? Anticipazioni Il Segreto: scoppia una bomba durante le nozze di Fernando e Maria Elena! Maria e Matias gravemente feriti! Severo sembra nascondere qualcosa, mentre Elsa vuole lasciare Isaac! E fa una strana ed allarmante telefonata al carcere di Puente Viejo! Drammi e morte nei ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 9 novembre : Elsa decide di troncare il rapporto con Isaac : L'ennesima tragedia irromperà nelle puntate de Il Segreto in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre, durante le quali un personaggio perderà la vita. Il triste epilogo riguarderà Maria Elena che, dopo avere sposato Fernando Mesia senza particolari intoppi, resterà coinvolta in un'esplosione durante il banchetto nuziale. Se per lei non ci sarà nulla da fare, anche le condizioni di Maria saranno preoccupanti, tanto da indurre a pensare che non ce ...

IL Segreto : anticipazioni e trame puntate dal 3 al 9 novembre 2019 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019: Meliton e Onesimo appaiono decisi nel loro tentativo di fare breccia nel cuore della pescivendola Saturna e, proprio per restare da soli con la donna, incominciano a farsi dispetti a vicenda. Intanto Francisca non crede che Fernando sia tornato a Puente Viejo soltanto per sposarsi e sta in guardia. Presa dai preparativi del matrimonio, Maria ...

