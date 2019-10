Il primo ministro libanese Saad Hariri ha annunciato le sue dimissioni

Sandro Gozi si è dimesso dall’incarico di consulente del primo ministro francese Edouard Philippe : Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei del governo Renzi e, dallo scorso agosto, consulente del primo ministro francese Edouard Philippe, ha deciso di dimettersi perché sospettato di aver lavorato contemporaneamente anche per il governo maltese di Joseph Muscat. Il

Sandro Gozi - “il renziano nel gabinetto del primo ministro francese Philippe è anche consulente per il governo di Malta” : Sandro Gozi non è solo il responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro francese Edouard Philippe, ma a partire da luglio 2018 ha anche ricoperto l’incarico di consulente personale del premier maltese Joseph Muscat. Secondo quanto rivelato da un’inchiesta congiunta tra Le Monde e il Times of Malta, il renziano ed ex esponente dei governi Renzi e Gentiloni, non solo sta lavorando per l’esecutivo francese, ...

Canada al voto per nuovo primo ministro ma torna spettro secessione del Quebec : Gli elettori canadesi sono attesi oggi, lunedì 21 ottobre, alle urne per eleggere un nuovo primo ministro, mettendo fine a sei settimane di una insolita campagna elettorale incentrata sulle personalità più che sui programmi dei vari leader politici. Il dato più evidente è che il primo ministro uscente Justin Trudeau rischia di perdere la maggioranza. Dagli ultimi sondaggi emerge infatti che i Liberali di Trudeau e i Conservatori gudiati da ...

È stato emesso un mandato di arresto per Peter O’Neill - ex primo ministro della Papua Nuova Guinea : La polizia ha emesso un mandato di arresto per Peter O’Neill, ex primo ministro della Papua Nuova Guinea accusato di corruzione. O’Neill si era dimesso lo scorso maggio, dopo settimane di crisi all’interno del suo partito e dopo molte proteste dell’opposizione

Il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán ha perso le elezioni comunali di Budapest : Il partito ungherese di destra radicale Fidesz, guidato dal primo ministro Viktor Orbán, ha perso le elezioni comunali di Budapest. Il nuovo sindaco della capitale ungherese sarà Gergely Karácsony, candidato dei Verdi ed europeista, appoggiato da tutte le opposizioni: ha battuto

Premio Nobel per la Pace al primo ministro dell'Etiopia - Abiy Ahmed Ali : Il Premio Nobel per la Pace 2019 viene assegnato al primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, con la seguente motivazione: “Per i suoi sforzi per raggiungere la Pace e la cooperazione internazionale e, in particolare, per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Questo quanto deciso dall'apposito Comitato, composto da cinque personalità nominate dal Parlamento norvegese. Negli ultimi anni il ...

Premio Nobel per la pace al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali : ha messo fine al conflitto con l’Eritrea durato 20 anni : Il Premio Nobel per la pace per il 2019 va al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali per i suoi sforzi per “risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea” e per il riconoscimento di “tutte le parti interessate che lavorano per la pace e la riconciliazione in Etiopia e nelle regioni dell’Africa orientale e nord-orientale”. Abiy Ahmed è diventato primo ministro nell’aprile 2018 ed in pochi mesi è ...

Il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali ha vinto il Nobel per la pace : Il premier etiope (foto: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images) Il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali ha vinto il Nobel per la pace per “i suoi sforzi nel raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per le sue iniziative decisive per risolvere i conflitti lungo il confine con l’Eritrea”. Il suo nome è stato annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Oslo, in Norvegia, poco dopo le 11. Il ...

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

Il primo ministro delle Mauritius ha sciolto il parlamento e indetto le elezioni per il 7 novembre : Il primo ministro delle Mauritius, Pravind KumarJugnauth, ha sciolto il parlamento e ha indetto le elezioni per il 7 novembre. Nel paese, che si trova nell’oceano Indiano ed è tra le nazionali africane più stabili, si vota ogni cinque anni,