Il nuovo album di Ozzy Osbourne è pronto | parola di Sharon | “Uscirà molto presto”

(Di martedì 29 ottobre 2019) Se le indiscrezioni suldierano rimasti nel cassetto dei rumors, oggi trovano conferma nelle dichiarazioni della moglie, che durante un'intervista rilasciata a Jess Cagle e Julia Cunningham per SiriusXM ha dato annuncio che presto ascolteremo nuova musica del Principe delle Tenebre. Il 2019 è stato un anno travagliato. Il 30 gennaio l'ex Black Sabbath sarebbe dovuto partire per il No More Tours 2 che lo avrebbe portato all'Unipol Arena di Bologna l'1 marzo nel corso di una serie di concerti che lo avrebbero portato sul palco insieme ai Judas Priest. Tuttavia, un'infezione alle vie respiratorie che rischiava di degenerare in polmonite lo aveva costretto a fermare ogni attività per sottoporsi alle cure necessarie e per questo la data italiana era stata rinviata. Come in altre occasioni,si era fatta portavoce die nelle varie ...

