Il nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 introduce Fortnitemares e l' Incubo 2019

Xiaomi Mi Band 4 aggiunge due utili funzionalità col nuovo aggiornamento : Il nuovo aggiornamento di Ni Fit, arrivato alla versione 4.0.11, porta un nuovo firmware per Xiaomi Mi Band 4 con alcune funzioni molto utili. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 aggiunge due utili funzionalità col nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Xbox Game Bar - integrato il contatore di FPS con il nuovo aggiornamento : Con l'ultimo aggiornamento per Xbox Game Bar è stata introdotta un'interessante novità, ovvero il contatore degli FPS.Come probabilmente saprete, Xbox Game Bar è un layer integrato nel sistema operativo Win10, e che possiamo attivare semplicemente premendo i tasti "Windows" e "G" contemporaneamente. Ebbene, questa funzione ci da accesso ad una serie di interessanti opzioni come per esempio la possibilità di acquisire o condividere lo schermo, ...

Assetto Corsa Competizione : il nuovo aggiornamento 1.1 è ora disponibile : L'aggiornamento 1.1 di Assetto Corsa Competizione è ora disponibile su Steam, introducendo gratuitamente i veicoli e i team della stagione 2019 del Blancpain GT Series e il Circuito di Zandvoort, a tutti i possessori presenti e futuri di ACC.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Leggi altro...

Assetto Corsa Competizione : Il nuovo aggiornamento 1.1 è ora disponibile : L'aggiornamento 1.1 di Assetto Corsa Competizione è ora disponibile su Steam, introducendo gratuitamente i veicoli e i team della stagione 2019 del Blancpain GT Series e il Circuito di Zandvoort, a tutti i possessori presenti e futuri di ACC.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Leggi altro...

Instagram - il nuovo aggiornamento ?fa tremare influencer e vip : Instagram ha annunciato un nuovo e importante aggiornamento. L'applicazione social, tra le prime quattro più usate in Italia nel 2019 (secondo Globalwebindex), sta per cancellare milioni di account falsi e i commenti generati da essi. Una mannaia virtuale sta per abbattersi sul social network e ad essere maggiormente colpiti saranno gli influencer e i personaggi famosi, che con follower, like e commenti lavorano (e guadagnano).\\La volontà dei ...

Mario Kart Tour : con il nuovo aggiornamento il Set Diddy Kong costa quasi 44 euro : Il nuovo aggiornamento di Mario Kart Tour, disponibile ora, ha aggiunto un nuovo percorso ambientato a Tokyo, oltre ai nuovi personaggi e parti di Kart da sbloccare. Per l'occasione sono stati aggiunti nuovi set che possono essere sbloccati pagando attraverso valuta reale: tra questi troviamo Rosalinda e Diddy Kong.La cosa che salta subito all'occhio però è il prezzo di questi due set: quello di Diddy Kong costa la bellezza di 43,99 euro, mentre ...

Bixby è ancora più intelligente con il nuovo aggiornamento rilasciato da Samsung : Prende il via da Samsung Galaxy Note 10 l'aggiornamento di Bixby, con novità legate soprattutto a Bixby Vision. L'articolo Bixby è ancora più intelligente con il nuovo aggiornamento rilasciato da Samsung proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Phone 2 migliora molto con questo nuovo aggiornamento : ASUS permette di lanciare qualunque app con AirTrigger 2, di creare macro personalizzate e di cambiare dispositivo Bluetooth durante le chiamate col nuovo aggiornamento di ROG Phone 2. L'articolo ASUS ROG Phone 2 migliora molto con questo nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

GTA ONLINE : Doppie ricompense - missioni storia Casinò - Bonus Centauri e molto altro nel nuovo aggiornamento : Nata nel deserto, trapiantata in città: la Annis Hellion potrebbe sembrare l’ennesima 4×4 squadrata, ma questa bellezza è sopravvissuta a una dieta di sola sabbia, rocce, detriti, ossa, macerie fumanti e ancora sabbia fin da quando ha lasciato la fabbrica. Con una trazione simile, l’unico ostacolo è la tua immaginazione. La Annis Hellion è ora disponibile da Southern San Andreas ...

iOS 13 - Apple rilascia un nuovo aggiornamento per correggere gli errori : Dopo il rilascio di iOS 13, e la quasi immediata uscita di iOS 13.1 che correggeva alcuni bug, Apple ha correttoaltri errori emersi in questi giorni

Il nuovo aggiornamento di PUBG introduce il crossplay tra PS4 e Xbox One : Mentre Fortnite sembra ottenere tutto il merito per aver portato al successo i Battle Royale, bisogna ricordare che prima del gioco di Epic c'era uno sparatutto che ha aiutato a definire il genere, PlayerUnknown's Battleground (o PUBG come viene maggiormente indicato). Il gioco ha ancora un pubblico considerevole, e ora i giocatori console su PS4 e Xbox One potranno giocare insieme grazie all'abilitazione del crossplay tra le due ...

Il nuovo ragazzo di Demi Lovato ha dato un aggiornamento sulla relazione : "Demi bacia molto bene" The post Il nuovo ragazzo di Demi Lovato ha dato un aggiornamento sulla relazione appeared first on News Mtv Italia.

Un nuovo aggiornamento per iPhone : le novità di iOs 13.1.2 : (Foto: Apple) Un nuovo aggiornamento per iPhone è stato sfornato: la versione iOs 13.1.2 segue di pochi giorni la iOs 13.1 per correggere bug e apportare piccoli miglioramenti rispetto a iOs 13 che era stato reso pubblico meno di due settimane fa. Quali sono le novità? Niente di trascendentale, sono semplici correzioni che interessano particolari piccoli problemi emersi in questa fase preliminare del nuovo sistema operativo per iPhone, già a ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce i carri armati nella modalità battle royale e molto altro : Anche con Call of Duty: Modern Warfare in uscita il mese prossimo, Activision continua a supportare Black Ops 4 con nuovi aggiornamenti e contenuti. La più recente ondata di nuovi contenuti è ora disponibile sotto forma di Operation Dark Divide.Per la modalità battle royale, Blackout, l'aggiornamento ripristina la mappa al suo aspetto normale dal precedente update e pone le basi per una nuova modalità. La nuova modalità è Heavy Metal Heroes, ...