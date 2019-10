Il mistero dell' abito celeste di Lady Gaga | lei lo lascia in hotel | la cameriera lo mette

Rinvio uscita Watch Dogs Legion - il mistero della nuova data di riferimento : È stata una settimana particolarmente “stressante” per i fan di Watch Dogs Legion quella che si è conclusa nella giornata di domenica. L'annuncio antecedente il weekend del Rinvio di diversi giochi – tra i quali citiamo il tanto atteso The Last of Us Part 2 – ha colto di sorpresa l'utenza, con Ubisoft che in particolar modo che ha colto l'occasione per spostare le date di uscita di ben tre sue produzioni. E Watch Dogs Legion – oltre a Gods ...

Il mistero della morte di Mattia Ennas precipitato da un palazzo a Cagliari : disposta autopsia : Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Ennas, il giovane di Quartu Sant'Elena trovato senza vita all'alba di domenica 25 agosto dopo essere precipitato da un palazzo nel quartiere di Mulinu Becciu. Il pubblico ministero ha disposto la riesumazione del cadavere. Al momento non ci sono indagati: la Procura procede con l'ipotesi di morte in conseguenza di altri reati e di furto.Continua a leggere

Cadavere ritrovato nelle acque di un porto in Sicilia : è mistero sull’identità dell’uomo : Il Cadavere di un uomo dell’apparente età di 60 anni è stato ripescato intorno a mezzogiorno di oggi nella acque del porto piccolo a Siracusa. Alcuni passanti hanno avvistato il corpo che galleggiava e hanno avvertito la polizia. Sul posto è giunto il personale della Capitaneria di porto e l’ambulanza del 118, oltre al sostituto procuratore Marco Dragonetti ed al medico legale. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che ancora ...

L’isola di Pietro 3 - il mistero della figlia di Chiara : anticipazioni seconda puntata venerdì 25 ottobre : Mentre la lavorazione della fiction è ricominciata per dare un nuovo finale a questa terza stagione a causa della fuga di notizie che ne ha spoilerato la conclusione originale, prosegue la messa in onda de L’isola di Pietro 3, la serie tv di Mediaset con Gianni Morandi, ora cittadino onorario di Carloforte, nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. La seconda puntata va in onda venerdì 25 ottobre, dalle 21.25 circa in poi su Canale ...

Il mistero del nuovo valore della costante di Hubble : l’universo si sta espandendo ancora più velocemente : (foto: Nasa, Esa, A. Riess, StSci/Jhu) A che velocità si espande l’Universo? Un vero e proprio rompicapo che attanaglia le menti degli scienziati da sempre, e a cui non si è ancora riusciti a dare una risposta definitiva. E ora, a infittire ancor di più questo mistero, arriva un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Royal Astronomical Society dai ricercatori dell’Università della California a Davis, secondo cui la costante di ...

Il mistero della mamma scomparsa da 16 giorni : "Claudia dove sei? I bimbi piangono" : Claudia Stabile è scomparsa da Campofiorito, Palermo. L'ultima telefonata al marito ("Vado a fare la spesa a Corleone"), il...

LETTURE/ Don Antonio - l'Alzheimer e il mistero della nostra identità : Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre arriva a Milano "Il vangelo secondo Antonio", secondo appuntamento nel cartellone di deSidera al Teatro Oscar

Famiglia segregata in cantina in attesa dell’Apocalisse - è ancora mistero : arrestato un 58enne : In Olanda continua il giallo sulla Famiglia rimasta segregata per 9 anni nella cantina di una fattoria a Ruinerwold in attesa della fine del mondo. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine e oggi comparirà in tribunale per un’udienza preliminare: indagini in corso sul tipo di legame che intercorre tra quest'ultimo e i ragazzi tra i 18 e i 25 anni d'età trovati nello scantinato e sul maggiore di questi che per primo ha ...

Il mistero della famiglia che ha vissuto per 9 anni in una cantina "in attesa della fine del mondo" : La scoperta nella cittadina di Ruinerwold, nei Paesi Bassi. Ancora tanti i punti oscuri della vicenda

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Ottobre : La società fantasma dell’air force Renzi. Il mistero : Esclusivo – Sparita la società che lo vendette Il mistero “UTHL”: un fantasma dietro l’Air force Renzi Il velivolo pagato 26 volte il suo valore apparteneva a un “lessor” di cui oggi non si sa più nulla: perché? di Daniele Martini Soluzione Amici Miei di Marco Travaglio Da quando ha fondato il partitucolo-ossimoro Italia Viva, Renzi si sveglia ogni mattina con un cruccio: come finire nei titoli dei tg della sera e dei giornali ...

Rosy Abate 2 - ultima puntata : il gran finale e il mistero della morte - anticipazioni 11 ottobre : Si chiude con un gran finale il viaggio di Rosy Abate: il personaggio interpretato da ormai un decennio da Giulia Michelini saluta il suo pubblico al termine della seconda stagione della serie ‘assolo’ di cui è protagonista, spinoff di Squadra antimafia – Palermo oggi, la fiction in cui Rosy nasce. Venerdì 11 ottobre, dalle 21.25 in poi su Canale 5, va infatti in onda in prima serata l’ultima puntata della seconda – ...

Il mistero delle ossa rubate al cimitero di Partinico a una svolta : Il furto di ossa al cimitero di Partinico ha scosso la Sicilia intera. Ben 50 sarebbero le cassette di zinco scomparse nel nulla nel camposanto partinicese. La vicenda ha fatto il giro del web in pochi minuti in seguito alla sua diffusione. Tanti sono stati i commenti sui social e si sono sprecate le tesi più o meno inquietanti. Chi parlava di mercato nero dei metalli. Lo zinco sarebbe uno di quei materiali tanto ricercati alla stregua del rame. ...

Il capitano dei ghiacci - su History il mistero del disperso più cercato della Storia : Il capitano degli Alpini, Arnaldo Berni, morì in battaglia nel 1918. Il suo corpo non fu mai trovato. Ora una spedizione prova ad individuare il luogo che ne nasconde i resti. Lunedì 30 settembre alle 21.50 su History “I giornalisti non arrivano fino a noi e così le gesta dei nostri soldati che qui hanno veramente del prodigioso non vengono raccontate e si perdono”. Così scriveva Arnaldo Berni, il capitano Berni, che 101 anni fa moriva in un ...