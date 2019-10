Il governo è cambiato ma le scelte sui migranti no

Migranti : Davide Enia - 'al governo non è cambiato nulla - questa ignavia fa schifo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La Ocean Viking, nave di Medici Senza Frontiere, è da 11 giorni in mare, con 104 persone a bordo. Il più piccolo ha due anni. II Governo Italiano non ha ancora reso disponibile un porto. Non è cambiato nulla. Prima c'era la destra e allora l'indignazione montava e cre

Il presidente del Cile ha cambiato otto ministri del suo governo : Il presidente Cileno Sebastián Piñera ha sostituito otto ministri del suo governo, nel tentativo di frenare le grandi proteste che nel paese vanno avanti da diversi giorni. La sostituzione dei ministri era stata annunciata il 26 ottobre e Piñera ha detto: «Il Cile

governo : Gualtieri - ‘Italia ha cambiato pagina in meglio - andavamo a sbattere’ : Roma, 3 ott.(AdnKronos) – “Questo nuovo Governo ha improvvisamente fatto cambiare pagina all’Italia, in meglio. Eravamo in una situazione veramente drammatica che ora viene considerato quasi come un brutto sogno, come un incubo che è passato. Questo è positivo ma dobbiamo ricordarci che fino a poche settimana fa l’Italia andava a sbattere. Quando parlo del conto del Papeete non voglio offendere nessuno ma davvero avevamo ...

governo : Gualtieri - ‘Italia ha cambiato pagina in meglio - andavamo a sbattere’ : Roma, 3 ott.(AdnKronos) – “Questo nuovo Governo ha improvvisamente fatto cambiare pagina all’Italia, in meglio. Eravamo in una situazione veramente drammatica che ora viene considerato quasi come un brutto sogno, come un incubo che è passato. Questo è positivo ma dobbiamo ricordarci che fino a poche settimana fa l’Italia andava a sbattere. Quando parlo del conto del Papeete non voglio offendere nessuno ma davvero ...

governo - Travaglio : “Di Maio? Con Salvini si buttò nelle gare di rutti ma perdeva sempre. Col Pd ora ha cambiato comunicazione” : “Di Maio? Col nuovo alleato, cioè il Pd, non ha più paura di essere cannibalizzato e ha cambiato completamente la sua comunicazione. Lo scorso anno, invece, era prigioniero di Salvini, tanto che, a un certo punto, cominciò a inseguirlo nelle gare di rutti che naturalmente perdeva, perché il più bravo di tutti in quelle era Salvini che le fa sin da piccolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della ...

governo - Briatore critica M5S : 'Avranno ristrutturato casa e cambiato la macchina' : Flavio Briatore torna a parlare di politica. Lo fa nel momento in cui c'è attesa di capire quando, eventualmente, il suo progetto Movimento del Fare sarà pronto per scendere in campo. In questa fase sembra che non ci siano tutti i presupposti affinché ciò avvenga in tempi brevi, considerando che la formazione del Governo giallorosso ha annullato di fatto l'ipotesi di elezioni immediate. Una prospettiva che, al momento, il manager considera ...