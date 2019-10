Il governo Conte 2 e il 2020 delle otto regioni | dall’Emilia alla Campania La lunga

Giuseppe Conte - sfiducia e addio governo. C'è già la data dell'Apocalisse giallorossa : I risultati elettorali in Umbria hanno delineato un quadro ben preciso. La caduta di una roccaforte rossa dopo ben 49 anni ha fatto scricchiolare qualche certezza all'interno della maggioranza Pd-M5s, tanto da far venir fuori i primi malumori. La straripante vittoria della coalizione di centrodestra

Pietro Senaldi - la verità sulla crisi di governo : "Conte addio? Basta ascoltare cos'ha detto Renzi" : Quando cadrà il governo Conte? In fondo, lo ha già rivelato Matteo Renzi: "Questa legislatura durerà fino al 2023", ha detto il leader di Italia Viva. Considerando che l'ex premier è solito dire una cosa e fare l'esatto opposto, c'è da giurare che la crisi arriverà prima di quella data. Il colpo fat

Umbria galvanizza centrodestra - Salvini mira sul governo e attacca Conte. Di Maio? “Non si torna indietro” : Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteo Salvini e non è quello dell'ex alleato Luigi Di Maio bensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ...

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi : foto di gruppo una genialata Trionfo Salvini : cosa ci dice il voto - I dati : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

governo : Conte sente Di Maio e Zingaretti - riflessione dopo voto Umbria : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, questa mattina il premier Giuseppe Conte ha sentito telefonicamente sia il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio che il segretario dem Nicola Zingaretti. Nel corso delle telefonate, che vengono descritte "cordiali", c'è

Di Maio scarica il Pd : il governo Conte già in crisi : Il Governo Conte bis è già ad un bivio dopo il pesante ko umbro. I grillini bocciano il patto civico

Elezioni Umbria - Meloni : “Molti moderati ed ex di sinistra ci sostengono. Conte? Scandalose sue parole. Se fossi al governo - mi dimetterei” : “Elezioni Umbria? Trovo scandaloso che Conte si permetta di dire che ‘valgono il 2% della popolazione’. Ma chi? Loro? Hanno fatto il governo con 60mila persone che hanno votato sulla piattaforma Rousseau. E dobbiamo pure vedere se sono vere. Quelle vanno bene e 700mila umbri che votano no? Ma di cosa stiamo parlando? E’ chiaramente un racconto che viene manipolato sulla base dell’interesse di questa gente che è ...

Elezioni Umbria - Conte : "Il governo va avanti"<br>Salvini e Meloni all'attacco : "Ho il sole, il cielo, il mare…". Il Premier ha risposto così, citando il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse messo in discussione dopo il risultato elettorale nelle regionali dell'Umbria. Poi, successivamente, Conte ha articolato meglio il suo pensiero: "Sono tranquillo, è un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al meglio per la comunità umbra, che ...

Umbria - Conte : «Test regionale non incide sul governo - sono piani diversi» : «sono tranquillo, é un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al Meglio per la comunità umbra, che merita un lavoro efficace. Ha vinto il...

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

